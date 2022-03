Efemérides del 30 de marzo

la historia al día VER VIDEO

1746 - FRANCISCO DE GOYA. Nace en el pueblo de Fuendetodos (Zaragoza, España) el pintor español Francisco José de Goya y Lucientes, cuya obra se considera precursora de la pintura de vanguardia. Su obra abarca más de 500 óleos, entre ellos la famosa Maja desnuda.1793 - JUAN M. DE ROSAS. Nace en Buenos Aires el militar y político Juan Manuel de Rosas, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires y caudillo de la Confederación Argentina.1853 - VINCENT VAN GOGH. Nace en el municipio neerlandés de Zundert el pintor Vincent Van Gogh, uno de los grandes exponentes del postimpresionismo y de la historia de la pintura. En un período de diez años, pintó 900 cuadros, entre ellos 43 autorretratos.1913 - CLÁSICO SANTAFESINO. Se juega el primer partido entre Unión y Colón, el clásico del fútbol de la ciudad de Santa Fe. Fue un amistoso disputado en la cancha del equipo “tatengue” que perdió por 3-2 ante el “sabalero”1915 - NACE ARSENIO ERICO. Nace en Asunción del Paraguay el delantero Arsenio Erico, considerado el mejor jugador paraguayo de todos los tiempos y máximo goleador histórico del fútbol argentino junto con Ángel Labruna. Marcó 295 goles con la camiseta de Independiente, en cuyo equipo debutó en 1934, a sus 19 años.1927 - ANTÁRTIDA ARGENTINA. Se establece la primera comunicación telegráfica entre la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, y la base científica argentina de Orcadas, en la isla Laurie del archipiélago de las Orcadas del Sur, en el continente antártico.1939 - 1° APARICIÓN DE BATMAN. La revista estadounidense Detective Comics publica el primer capítulo de la historieta “El caso del sindicato químico”, protagonizada por Batman y escrita por Bill Finger y Bob Kane. Batman resultó ser tan popular que en 1940 empezó a realizarse una serie con el nombre del personaje que luego fue llevado a la televisión y el cine.1945 - NACE ERIC CLAPTON. Nace en la ciudad de Ripley (Surrey, Inglaterra) el músico, cantante y compositor británico de rock y blues Eric Clapton, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Clapton es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll por partida triple: como miembro de las bandas The Yardbirds y Cream y por su carrera como solista.1963 - NACE MC HAMMER. Nace en la ciudad de Oakland (California, EEUU) el rapero estadounidense Stanley Kirk Burrell, más conocido por el nombre artístico MC Hammer, quien lleva vendidos más de 50 millones de discos. Su tema más conocido es U can't touch this.1964 - NACE TRACY CHAPMAN. Nace en la ciudad de Cleveland (Ohio, EEUU) la cantante estadounidense Tracy Chapman, ganadora de cuatro premios Grammy. Entre sus canciones más populares se destacan Fast car, Subcity y Across the Lines.1998 - MARCELO RÍOS. El tenista chileno Marcelo Ríos alcanza el primer lugar en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), convirtiéndose en el primer latinoamericano en conseguir esa posición. Alcanzó la final del Abierto de Australia en Sidney en 1998 y es el único número 1 sin algún título de Grand Slam.2022 - TRABAJADORAS DEL HOGAR.Se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar con el fin de reivindicar y concientizar sobre los derechos de las mujeres que hacen trabajos domésticos. Fue instituido por el Primer Congreso Internacional de Trabajadoras del Hogar celebrado en 1988 en Bogotá.