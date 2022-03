Una "cápsula del tiempo" resguardará cartas, fotos y videos de excombatientes hasta 2082

(Foto Cristian Urrutia)

Cartas con testimonios de ex combatientes de la guerra de Malvinas y sus familiares, además de fotografías y videos, serán enterrados en la ciudad de Ushuaia dentro de una "cápsula del tiempo" que será abierta dentro de 60 años, como un mensaje a las nuevas generaciones acerca del reclamo argentino de soberanía sobre las islas.La iniciativa fue gestada por los "Herederos de la Causa Malvinas", un grupo integrado por hijos e hijas de veteranos del conflicto bélico de 1982, que a su vez conforman una subcomisión dentro del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de la capital de Tierra del Fuego.El proyecto también forma parte de las múltiples actividades planificadas para conmemorar en la provincia el 40 aniversario del inicio de la guerra, el próximo 2 de abril.La cápsula del tiempo será depositada dentro de un monumento de forma circular ubicado dentro de la plaza Islas Malvinas, donde también instalarán un "terrario" con la forma del mapa de las islas y muestras de tierra de distintos lugares de la provincia, incluido el archipiélago.La plaza ubicada a orillas del Canal Beagle es el sitio principal de la ciudad dedicado a recordar a las Malvinas, y allí se encuentra el Monumento a los Caídos donde se realiza todos los años el acto central conmemorativo del 2 de abril.Una cápsula del tiempo suele ser un recipiente hermético, cuyo propósito es guardar mensajes y objetos destinados a las generaciones futuras. Si bien adquirió esa denominación hace unos 80 años, el concepto es muy antiguo y existen pruebas de cápsulas de este tipo que datan de la época de los primeros asentamientos humanos."La mayoría de nuestros veteranos tiene entre 60 y 70 años, y nosotros, sus hijos, tenemos entre 40 y 45. Por eso nuestra idea es que los nietos y los bisnietos de ex combatientes sean los receptores de este mensaje en el futuro", le contó a Télam Carlos Raúl Cabrera, presidente de "Herederos de la Causa Malvinas".Cabrera también mencionó que las cartas tendrán breves relatos con la historia de cada veterano y sus familiares, y un mensaje para la posteridad, a la vez que se incluirán escritos de ex combatientes de todas las provincias argentinas y de las principales autoridades de Tierra del Fuego."Siempre tratamos de generar acciones para que la causa trascienda y para homenajear a los ex combatientes. El proyecto de la cápsula comenzó con esta idea, la de lograr que en un futuro la causa Malvinas no muera con los veteranos", sostuvo Rosana Rossoli, otra integrante de Herederos."Lo vemos como un legado a las nuevas generaciones, para que aprovechen los relatos, los testimonios y las fotos que para nosotros son cosas de todos los días", agregó.Rossoli precisó que la cápsula será cerrada el 1 de abril de este año con la consigna de que sea abierta de nuevo el 2 de abril de 2082, cuando se cumpla el centenario de la guerra."Pero también vamos a dejar estipulado que en caso de recuperación de las islas en una fecha anterior, la cápsula sea abierta anticipadamente y se traslade todo su contenido a las islas. Ojalá estemos vivos para ver esto último", expresó la mujer.A su vez Cabrera precisó que entre las cartas que serán resguardadas habrá una del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, una del intendente de Ushuaia Walter Vuoto y de otras autoridades provinciales."También le hemos pedido una a Alberto Fernández. Sería muy fuerte contar con un mensaje presidencial que quede guardado para las próximas generaciones", destacó el dirigente.Por su parte, el presidente del Centro de Ex Combatientes de Ushuaia, Conrado Zamora, agradeció el apoyo de las instituciones fueguinas al proyecto, en especial al Municipio que "aportó los profesionales para el diseño del monumento y también los materiales y mano de obra para su construcción"."Nos honra poder dejar testimonio de lo que fue la guerra para nosotros y de todo lo que significó esta causa en nuestras familias y en nuestras vidas", explicó Zamora a Télam.Según la memoria descriptiva del proyecto, la cápsula del tiempo constará de "una plataforma autoportante" y en la cara superior tendrá "una configuración espacial que emula el perímetro de las Islas Malvinas"."Contenida en esa cara estará la tierra de distintos sectores de la provincia, sumada a tierra local y sembrada con pasto. En el interior del monumento se resguardará la cápsula para ser reabierta en 2082", concluye el documento.