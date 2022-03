Tahiana Marrone, la excombatiente que da charlas sobre Malvinas y educación sexual

Tahiana Marrone aseguró que la guerra de Malvinas le dejó "dos valores importantes". Foto: Sebastián Granata

"En el país soy la única veterana de Malvinas en transicionar de género masculino a femenino"

A los 17 años combatió en la guerra de Malvinas. Foto: Sebastián Granata

Su transición personal

"Si algo me dejó la guerra de Malvinas es la fuerza necesaria para encarar mi proceso de transición de género y además, me dejó como enseñanza dos valores muy importantes: Respeto por la vida y por el prójimo"

Decidió transicionar de género luego de ser diagnosticada con síndrome de Klinefelter. Foto: Sebastián Granata

Tahiana Marrone aseguró que la guerra de Malvinas le dejó "dos valores importantes" que la ayudaron a encarar años más tarde su proceso de transición de género: "respeto por la vida y por el prójimo".combatió en la guerra cuando tenía 17 años y se llamaba Osvaldo Marrone, según su DNI original, donde consta que nació hace 58 años en la ciudad cordobesa de Corral de Bustos.Tras regresar al continente, una década más tarde, se casó y tiempo después nacieron en aquel pueblo cordobés sus dos hijos mellizos, para luego radicarse en Chañar Ladeado, un pueblo del sur de Santa Fe, donde aún reside."En el país soy la única veterana de Malvinas en transicionar de género masculino a femenino", aseguró Tahiana a Télam, y contó que en las islas, estuvo combatiendo 76 días como soldado del Batallón de Ingenieros 9, con asiento en Sarmiento (Chubut).El entonces soldado Marrone llegó a Puerto Argentino en la mañana del 2 de abril, procedente del aeropuerto chubutense de Comodoro Rivadavia "con la idea de realizar el ´Operativo Rosario´, y luego regresar al continente", aclaró.Pero días más tarde, llegaron las fuerzas inglesas y todos los soldados del Regimiento de Infantería 25 y Batallón de Ingenieros 9, de Sarmiento, se quedaron a combatir."En isla Soledad soportábamos largas horas de bombardeo británico, sobre nuestra posición en Bahía Zorro. No hubo lucha cuerpo a cuerpo y los caídos que sufrimos fueron por las bombas y misiles del enemigo", recordó Marrone."Recuerdo los ataques nocturnos de los ingleses, las noches lluviosas, el hambre y frío terrible en las trincheras", describió Tahiana,"Sobre un carro de esos que se usan en el campo, yo y otros soldados armábamos los cañones falsos, luego pasaban los aviones ingleses, los tiraban abajo con las bombas y otra vez a rearmar todo. Esa estrategia permitió que no se produjeran más bajas de soldados", enfatizó.Al finalizar la guerra "los combatientes habíamos bajado mucho de peso y tras lo que llamaban 'un período de engorde', el 17 de agosto de 1982 nos dieron la baja a todos", acotó Marrone,"Hasta los 20 años, yo vivenciaba una identidad intermedia, entre un hombre y una mujer, pero luego empecé a desmasculinizarme (sic), hasta que en 2015 me entero que tengo el síndrome de Klinefelter". Se trata de una afección genética que sucede en los hombres cuando tienen un cromosoma X extra, según indica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos."Pasé a ser yo misma porque tengo un 78% de XXY y un 22% XY, es decir, soy más femenina que masculina", explicó Tahiana, quien es además Técnica en Sistemas y Electrónica."Desde marzo del 2016 soy legalmente Tahiana Marrone, y en principio pensé en mudarme a una gran ciudad, pero decidí quedarme acá y pese al dicho 'pueblo chico infierno grande', en Chañear Ladeado me respetan todos", destacó.La ex veterana de guerra, que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo, dijo queIncluso, cuando se acerca la fecha del 2 de abril, Tahiana"Si algo me dejó la guerra de Malvinas es la fuerza necesaria para encarar mi proceso de transición de género y además, me dejó como enseñanza dos valores muy importantes: Respeto por la vida y por el prójimo", enfatizó.Y aclaró :"soy veterana de guerra, no ex combatiente, porque hoy seguimos combatiendo y malvinizando bajo otras formas. Tampoco soy transexual, sino intersexual", aclaró."He leído títulos por ahí que dicen: ´La veterana o ex combatiente transexual que busca ser aceptada por la sociedad´. Yo no busco ser aceptada por nadie. Yo soy así, si me aceptan, bien; sino, no pasa nada. No elegí ser mujer, nací mujer", finalizó Tahiana.