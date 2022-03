Salieron los primeros viajes de fin de curso financiados por el Gobierno bonaerense

Foto: archivo

"Hay que ver la alegría de los pibes de reencontrarse con sus compañeros, de vivir esta experiencia" Augusto Costa, ministro de la Producción

Salen los primeros #ViajesDeFinDeCurso en la Provincia. Una política que promueve la extensión de la temporada turística, que incentiva la producción y la actividad económica para PyMEs y comercios. pic.twitter.com/uFCbrIr4wU — Min. Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica (@Produccion_PBA) March 28, 2022

Varios contingentes de jóvenes que terminaron la escuela secundaria el año pasado partieron este martes rumbo a su viaje de egresados, a través de un programa financiado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.En un comunicado, el Ministerio de la Producción recordó que se trata de un programa que busca favorecer al sector turístico, al incentivar la actividad en distintos municipios de la Provincia fuera de temporada.En declaraciones a AM 750, el ministro Augusto Costa destacó su satisfacción por poder "concretar una política importantísima, por lo que significa para una camada de adolescentes que tuvo que terminar la secundaria en un contexto de pandemia".Y recalcó que "muchos no pudieron irse de viaje de egresados como habitualmente ocurre, porque no contaban con recursos, porque la pandemia significó una limitación"., dijo.Los primeros grupos que partieron proceden de escuelas de los municipios de Vicente López, General Pueyrredón, San Miguel y San Isidro, quienes se dirigieron a destinos como el partido deDurante la semana seguirán partiendo más contingentes de jóvenes, provenientes de otros distritos bonaerenses, que viajarán a diferentes destinos turísticos de la Provincia.En total, y los viajes se realizarán en abril y mayo, es decir durante la "temporada baja" de la actividad turística."Hoy salió el primer contingente de alumnos de Vicente López, Mar del Plata, y de San Isidro hacia Santa Teresita y Monte Hermoso. Hay que ver la alegría de los pibes de reencontrarse con sus compañeros, de vivir esta experiencia", manifestó el ministro.Puso de relieve luego que"que fue tan golpeado durante la pandemia" al "extender la temporada", lo que genera "trabajo y actividad económica"."Es una política redonda. Hemos escuchado cada barbaridad no sólo de los medios, sino también del diputado Diego Santilli, que salió a cuestionarla. Hoy es una realidad y es una política que no hay por donde entrarle porque es un beneficio para los estudiantes y también para el sector turístico", razonó Costa., contarán con dos excursiones diarias, tendrán todos los gastos incluidos y viajarán a distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, tanto playas como sierras, lagunas o entornos rurales, lo que también permitirá promover actividades culturales y comerciales para el turismo juvenil en distintos municipios de la provincia.El programa Viajes de Fin de Curso apunta a impulsar el sector del Turismo en distintos municipios y, al mismo tiempo, a contribuir y promover la revinculación social y afectiva de las juventudes en la salida de la pandemia, garantizándoles el derecho a viajar en la provincia de Buenos Aires.