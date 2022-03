Hay menos casos de coronavirus pero preocupa la llegada de las bajas temperaturas

Foto Carlos Brigo

La provincia de Buenos Aires reforzará la vacunación en niños de 3 a 11 años.

La subsecretaria de Gestión de la Información del ministerio de Salud bonaerense,aunque advirtió un posible rebote a causa de las bajas temperaturas a partir del mes próximo."Estamos en un descenso sostenido de casos, cuando se acerca a un piso la bajada es menos abrupta, es lógico que eso suceda y los casos siguen descendiendo", dijo este martes la funcionaria en declaraciones a 221 Radio.Comentó que, aunque dijo que, "si en abril sigue todo como hasta ahora, el pronóstico es bueno".Al ser consultada por la campaña de vacunación del coronavirus, precisó que "ha bajado el ritmo de vacunación" e insistió en completar esquemas. "Estamos alrededor de 50 mil dosis diarias aplicadas; hubo momentos donde llegamos a más de 170 mil dosis diarias, con lo cual, ha disminuido el ritmo de vacunación, pero los grupos que más nos preocupan, que son los mayores de 50 años, están con una cobertura alta", informó.Recordó que se logró "un pico de gente vacunada en enero", vinculada con las vacaciones, al pedido de pase sanitario y también la tercera ola que se venía, y que luego, empezó a disminuir, y esto está pasando en todo el país, por lo que subrayó: "Hay que insistir para que todos se den la dosis de refuerzo".En cuanto a la vacunación en menores, detalló que se está realizando la inoculación en escuelas, porque, dijo, "además de las dosis de refuerzo, es importante que aquellos chicos o chicas que no hayan iniciado el esquema de vacunación, puedan estar vacunados"."El grupo de 3 a 11 años es en el que venimos con coberturas más bajas. No llegamos a un 80% de cobertura en primera dosis, donde en el resto de las edades superamos el 90%, ahí es donde ponemos más esfuerzo", comentó.Consideró que, si bien es el grupo que se incorporó ultimo, "también es cierto que hubo campaña de desprestigio que tuvo consecuencias"."Cuando vamos a las escuelas se vacunan todos, una no se encuentra con niños niñas o responsables que están en contra sino que no habían tenido la oportunidad de charlar con profesional que pueda evacuar dudas, cuando el Estado se acerca y está presente, todos quieren vacunarse", manifestó.