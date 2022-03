El barbijo comienza a ser optativo en las escuelas de Neuquén

Foto: Eva Cabrera.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció que a partir de este lunes el uso del barbijo en las escuelas de la provincia será opcional, en el marco del favorable avance de la situación sanitaria y epidemiológica por la pandemia del coronavirus."Esto forma parte de las recomendaciones que ha establecido en forma consensuada el Sistema Público de Salud de la provincia y que se viene aplicando en Neuquén al mismo tiempo que en otras provincias", manifestó el mandatario provincial.Asimismo, señaló que para este anuncio"El barbijo no es un elemento de uso habitual, lo incorporamos y llevamos dos años utilizándolo; en distintos ámbitos su uso se ha ido dejando de lado", contó Gutiérrez y agregó que "hay un espacio en el que nunca ha sido retirado y, a pesar de que la comunidad educativa tenía la opción de utilizarlo o no, se aplicó el carácter obligatorio dentro de las aulas".El gobernador resaltó que "teniendo en cuenta el proceso de vacunación ejemplar que venimos llevando adelante, por el cual tenemos a gran parte de la población vacunada, y ante la proximidad del invierno, hay que recalcar que tampoco está prohibido el barbijo, es decir que su uso de carácter optativo", y aseguró que "esto va en línea con defender los derechos de niños y niñas".Finalmente, expresó que "no es que de la noche a la mañana se deja de usar el barbijo; los funcionarios tenemos que ser responsables de las medidas que promovimos y consideramos que este es un buen momento para tomar esta decisión del uso optativo del barbijo en las escuelas".