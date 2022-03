Efemérides del 27 de marzo

la historia al día VER VIDEO

1871 - INGLATERRA VS ESCOCIA. Las selecciones de Inglaterra y Escocia juegan en la ciudad de Edimburgo el primer partido internacional de rugby, que fue ganado por los escoceses. En enero de 1871 se había fundado la Rugby Football Union de Inglaterra, la primera de ese deporte y que tenía 22 clubes afiliados.1901 - ENRIQUE S. DISCÉPOLO. Nace en Buenos Aires el compositor, músico de tango y dramaturgo Enrique Santos Discépolo, autor de los célebres tangos “Yira, yira” (1929), "Cambalache" (1934) y “Uno” (1943).1935 - NACE ABELARDO CASTILLO. Nace en Buenos Aires el escritor Abelardo Castillo, ganador de cuatro Premios Konex, quien tuvo gran influencia en la literatura nacional del siglo XX. Con Liliana Heker fundó en 1961 la revista literaria El Escarabajo de Oro, considerada una de las más representativas de la generación del ‘60.1963 - NACE CHARLY ALBERTI. Nace en Buenos Aires el músico Charly Alberti, quien fue baterista de la popular banda de rock Soda Stereo y es el fundador grupo ambientalista R21 para una Latinoamérica sustentable.1963 - NACE QUENTIN TARANTINO. Nace en la ciudad de Knoxville (Tennessee, EEUU) el guionista, director y productor de cine estadounidense Quentin Tarantino, ganador de los Premios Óscar y Globo de Oro de 1995, por el filme Pulp Fiction, y de 2013, por Django desencadenado. También ganó el Globo de Oro 2020 por el filme Había una vez en Hollywood.1963 - NACE XUXA. Nace en el municipio brasileño de Santa Rosa la cantante, modelo y conductora de televisión Maria da Graça “Xuxa” Meneghel, quien en la década de los años 90 ganó popularidad con el programa de televisión infantil “El show de Xuxa” con el apodo de la “Reina de los bajitos”.1970 - NACE MARIAH CAREY. Nace en la ciudad estadounidense de Nueva York la cantante, compositora y productora musical estadounidense Mariah Carey, destacada por su registro vocal y ganadora de cinco Grammy, entre otros premios. Vendió más de 200 millones de discos. Actuó en nueve películas y en tres series estadounidenses de televisión.1970 - SENTIMENTAL JOURNEY. En el Reino Unido sale a la venta “Sentimental journey”, el primer disco solista de Ringo Starr, exbaterista de la legendaria banda británica de pop rock The Beatles.1973 - MARLON BRANDO. El actor estadounidense Marlon Brandon rechaza el premio Óscar por su interpretación del jefe mafioso Don Vito Corleone en la película El Padrino para repudiar “el maltrato” a los pueblos originarios de Estados Unidos en el cine de Hollywood.1975 - NACE FERGIE. Nace en la localidad de Hacienda Heights (California, EEUU) la cantante estadounidense Fergie Duhamel, quien formó parte de las bandas pop Wild Orchid y The Black Eyed Peas y lleva ganados 16 premios.1987 - VIDEO DE U2. Miles de fans de la banda irlandesa de rock U2 asisten a la grabación del video clip de "Where the streets have no name” en la terraza de una licorería de la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Se trata de una de las canciones del álbum The Joshua Tree lanzado ese año por la banda liderada por Bono.1991 - CONVERTIBILIDAD. El presidente Carlos Menem promulga la ley de Convertibilidaddel peso con el dólar con una relación de “uno a uno”, impulsada por su ministro de Economía, Domingo Cavallo. La “convertibilidad” fue derogada en 2002, en medio de las secuelas de la profunda crisis que un año antes provocó la caída del Gobierno de Fernando De la Rúa.2003 - ROBERTO LAVAGNA. El ministro de Economía Roberto Lavagna anuncia “el fin del Corralito” financiero que retuvo depósitos bancarios y que había sido dictado en 2001 por su antecesor Domingo Cavallo, durante la presidencia de Fernando De la Rúa.2022 - DÍA DEL TEATRO. Se celebra el Día Mundial del Teatro con el fin de promocionar la contribución de ese arte milenario al enriquecimiento de la cultura en todo el mundo. Fue creado en 1961, por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro.