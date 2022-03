Reclaman que se levante la clausura del Mercado de Economía Solidaria Bonpland

Foto: Victoria Egurza

Foto: Victoria Egurza

Las organizaciones de la economía social que conforman el Mercado de Economía Solidaria Bonpland, realizaban este sábado unacontra la clausura de su establecimiento, llevado adelante por el Gobierno de la Ciudad esta semana, y aseguraron que presentarán una acción de amparo.A través de un comunicado, las organizaciones cooperativas y feriantes del Mercado de Economía Solidaria Bonpland denunciaron la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con una, y manifestaron que “no medió presentación alguna por parte de los funcionarios del área de la Agencia Gubernamental de Control, no hubo identificación, no presentaron sus credenciales”.Asimismo, exigieron que se levante la clausura de “forma inmediata” y se abra una mesa de diálogo entre las áreas de administración de Gobierno de la Ciudad para evitar en el futuro nuevas acciones de este tenor.En diálogo con Télam, el secretario de la Cooperadora del Mercado Bonpland, Ignacio Alonso, informó que, con lo cual la semana próxima continuarán con actividades de protesta y difusión en la calle, como también avanzarán con el pedido de una acción de amparo que los proteja de las arbitrariedades del Gobierno porteño.Hace 15 años que los feriantes y cooperativistas del Mercado esperan que se licite una obra integral “que deje al mercado en condiciones de ser habilitado, por las otras áreas de la administración del Estado”.En este sentido, denunciaron que la habilitación del Mercado debe realizarse por parte de la Dirección de Desarrollo Gastronómico, y al no realizarse las obras necesarias para su habilitación, el mismo Gobierno que es responsable de estas obras, es el que utiliza este argumento para llevar adelante la clausura.“Acá, no somos sólo los que vendemos acá, sino todos los productores y productoras del país que encuentran su único espacio de venta a precio justo en este lugar y se lo están cortando”, explicó Alonso, y agregó: “Vamos a pelear por todos ellos, por nuestro trabajo y por los consumidores que nos respaldaron un montón”.En este marco, Alonso señaló: “y ya estamos preparando también la manera en que nos vamos a comunicar directamente con el jefe de Gobierno de la Ciudad, (Horacio) Rodríguez Larreta, que se tiene que hacer responsable porque sus áreas están en cortocircuito aparente y acá alguien tiene que poner las cosas en orden y sino responsabilizarse por esta situación. Vamos a continuar en lucha”.En el mercado funcionan puestos de verdura de cooperativas, emprendimientos familiares, empresas recuperadas y cooperativas textiles.Las jornadas de reclamo para que se levante la clausura y se realicen las obras pendientes se iniciaron el viernes en Bonpland 1660, en el barrio de Palermo, y continúan este sábado con una