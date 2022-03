Influencers y artistas llenaron las redes de Memoria, Verdad y Justicia

(Foto Raúl Ferrari)

'Coscu' y su hermano streamearon desde la ExEsma El deportista Pedro Pérez Disalvo, invitó a su hermano ‘Coscu’ al “stream por la memoria” que realizaron por Twitch desde la Ex Esma en el barrio porteño de Núñez.



El streaming tuvo lugar este lunes, desde el cual contaron ambos junto a su madre, la historia de su tío desaparecido, Pedro Alfredo “Bocha” Disalvo.



“Bocha” fue un estudiante de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de La Plata y secuestrado en 1977 por el Primer Cuerpo del Ejército.



La abuela de los streamers, Galeana Di Francesco de Di Salvo, formó parte de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y murió en el año 2015 sin haber encontrado a su hijo desaparecido.



Pedro compartió una publicación en Instagram con fotos de la transmisión en la que manifestó que se trató del “stream más hermoso que hice y probablemente que haré en toda mi vida (...) Este es mi pequeño grano de arena en esta lucha, estoy súper feliz y orgulloso de pertenecer y levantar esta bandera para toda mi vida”. Por último, recordó que “el ejercicio de la memoria debe ser colectivo!”.



Esta transmisión especial comunicó a los seguidores de ambos, que esta fecha histórica que marca a toda la Argentina de alguna u otra manera, no debe pasar desapercibida ni olvidarse por más años que hayan pasado de los eventos oscuros de la última dictadura que comenzó en 1976.



Este 24 de marzo, Pedro compartió también una publicación del año pasado con una foto vieja en donde se encuentra la familia completa y una actual en donde 'Bocha' falta en la mesa, acompañadas por palabras de la madre de ambos streamers.





Influencers, artistas, cantantes, humoristas y figuras públicas jóvenes se pronunciaron en redes sociales con fotos, videos y frases en homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura militar en Argentina.El stream del que participó 'Coscu' junto a su hermano Pedro desde la Ex Esma, conmovió a sus seguidores, al dar a conocer parte de su historia familiar, al tener un tío detenido desaparecido.

Influencers, artistas, cantantes, humoristas y figuras públicas jóvenes se pronunciaron en redes sociales con fotos, videos y frases en homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura militar en Argentina.El stream del que participó 'Coscu' junto a su hermano Pedro desde la Ex Esma, conmovió a sus seguidores, al dar a conocer parte de su historia familiar, al tener un tío detenido desaparecido.reflexionó sobre el mundo de los y las jóvenes y de qué manera se construye la memoria colectiva y la concepción de los derechos humanos. "El 24 de marzo me enseñó que nunca más podemos permitir que en nuestra historia ocurra lo que ocurrió y es imposible de ejercer si no recordamos, si no tenemos memoria si no intentamos encontrar la verdad y la justicia", manifestó Carmona (@sofisca IG).Hay gente que me pregunta ‘¿Por qué es feriado?’ y a mí me resulta muy extraño que los demás no estén atravesados por lo mismo que yo. Sin embargo, me parece importante compartir con aquellas personas que se animan a hacerse estas preguntas por qué es feriado, qué pasó aquel 24 de marzo., reflexionó la entrevistadora.Carmona no es la única que piensa de esta manera y se vio reflejado en Instagram este jueves 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. La red social de las fotos, videos y reels, se llenó de palabras de homenaje a un período de oscuridad del país. Wos, Lara91k, Malena Pichot, Santi Maratea, entre otras figuras públicas, adherieron a la memoria colectiva.La humorista, actriz y periodistay la actriz y cantante,, compartieron la misma publicación de Instagram en sus historias, que narra la lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Este posteo fue publicado por Florencia Sichel, filósofa y docente.Morandi también compartió una publicación de la comunicadora y médica,(@soldespeinada) que dice, una ilustración de @eioilustraciones., influencer y actual participante de Masterchef Celebrity, compartió en su Instagram un video de archivo de las madres y abuelas en la Plaza y escribió:, el influencer y líder indiscutido de las redes de los últimos años, recordó a los desaparecidos con un mural de Charly García “los dinosaurios van a desaparecer”, haciendo alusión a la emblemática canción del rock nacional., artista urbana conocida por sus hitazos como “Wapo Traketero”, compartió en Instagram unaque muestra un dedo con el icónico pañuelo blanco atado y la palabra característica de cada 24 de marzo, “memoria”., escribió este jueves:compartió esas palabras junto a una foto de archivo del instagram oficial de @abuelasdifusion. La siguiente historia que publicó Ingaramo fue una foto del pañuelo de madres junto con fotos de detenidos desaparecidos y la frase:El joven y talentoso, compartió una foto de archivo histórica de Abuelas en la que marchan con un cartel que se lee “¿Dónde están los centenares de bebés nacidos en cautiverio?”. El Wosito escribió: ". El músico urbano siempre se manifiesta involucrado con causas sociales y políticas para una sociedad más justa e igualitaria., comunicadores, humoristas, colegas y amigos, siempre se muestran solidarios y partícipes de esta causa colectiva que exige lo justo en homenaje a las víctimas de la dictadura. “Memoria, verdad y justicia. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Nos vemos en la plaza”, compartió Rosemblat por Instagram. Mientras que Rechi escribió: "para que nunca más el terror y el silencio se apoderen de nuestras vidas. A la Plaza a abrazarse"., artista de trap, compartió una publicación de la cuenta oficial de Abuelas con un corazón rojo en apoyo a la semana de la memoria., actor y cantante compartió un video de archivo en el que se ve a las Madres exigiendo información y paradero de sus hijos e hijas en Plaza de Mayo: “lloro cada vez que veo este video” dijo el artista en una historia de su Instagram oficial., cantante uruguaya-argentina, compartió una placa negra en Instagram con las palabras “Nunca más”. Su colega, también se pronunció en la misma red social con las palabras “nunca más, memoria, verdad y justicia”.En definitiva, diferentes personalidades del ámbito de la cultura y la comunicación, concuerdan que la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es histórica y debe ser acompañada, apoyada e impulsada por el resto de la sociedad de manera colectiva., que quizás no conocen mucho sobre la etapa más oscura de la historia argentina, para seguir alimentando la memoria, exigir justicia y así, encontrar la verdad.