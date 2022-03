Comienzan a vacunar contra la gripe al personal de salud de la Ciudad de Buenos Aires

La vacunación al personal de salud se llevará a cabo en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) y hospitales.

La situación del coronavirus

En consonancia con el lanzamiento de la campaña nacional de vacunación antigripal,e informó que a partir del 1 de abril empezarán a aplicarse las dosis a los grupos priorizados.La vacunación al personal de salud se llevará a cabo en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) y hospitales, en tanto que las personas mayores de 65 años, embarazadas, niños entre 6 meses y dos años y las personas con enfermedades crónicasque funcionan también para la campaña de vacunación contra Covid, además de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) y los hospitales.El anuncio fue realizado durante la conferencia semanal de la situación sanitaria por coronavirus, en la que el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, informó que en el distrito se están reportandoEn relación ay se hayan aplicado el esquema completo de la vacuna Sputnik, se informó que hay que ingresar a la página web y adjuntar la información del viaje, presentar una declaración jurada y tiene que haber transcurrido cuatro semanas desde la aplicación de la última dosis.Consultado sobre la posibilidad de que la notificación de casos pase de diaria a semanal, Quirós señaló que “luego de la tercera ola entramos en una zona de transición en la que ya no vamos a ver la pandemia tal cual la conocemos; lo que estamos discutiendo es la forma de adaptar las políticas públicas a este periodo”.“Esto no significa que haya terminado la pandemia, pero claramente ha cambiado el comportamiento y la gravedad social yde un virus respiratorio", sostuvo.Quirós indicó que en el mundo se está "esperando una segunda generación de vacunas" para enfrentar el Covid-19 y enfatizó la importancia de continuar con los cuidados preventivos, como el uso de barbijo en lugares cerrados donde no haya buena ventilación, y de completa la dosis de refuerzo tanto por el beneficio individual como por el impacto colectivo de disminución de carga viral.