Un "nikkei" que peleó como voluntario en Malvinas pide "guardar respeto y gratitud" por los caídos

Matsumoto tiene el proyecto de escribir un libro sobre la guerra en japonés.

Alberto Matsumoto es un hijo de japoneses nacido y criado en la Argentina, que se enroló en 1982 como voluntario para ir a pelear por la soberanía en las islas Malvinas al tomar el lugar de un compañero de conscripción, y ahora mientras difunde su experiencia en el archipiélago desde la ciudad portuaria de Yokohama aboga por "guardar respeto y gratitud por los que ofrendaron sus vidas" durante la guerra.Este "nikkei", como se definen los descendientes de japoneses nacidos fuera de ese país, dialogó con Télam sobre el nuevo aniversario de la guerra y recordó algunas experiencias como los peligros del frente de batalla, sus días como prisionero con un frío insoportable en las islas y la forma de abordar el tema ante los estudiantes de Japón, donde vive desde 1990.: Tsuyoshi, el papá de Alberto, llegó a la Argentina en 1957, como pasante agrícola del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, y los primeros tres años trabaja en una quinta de verduras de un japonés de Vicente Casares. En 1961, llegó Kazuko, a quién él ya conocía. Se casaron y se mudaron a Escobar para dedicarse al cultivo de flores, en donde ya había cerca de un centenar de familias de ese origen dedicadas a la floricultura.