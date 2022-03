Impulsan que el básquet para ciegos llegue a todas las escuelas del país

Ricardo Molinari, el impulsor del deporte. Foto: Emilio Rapetti.

El creador de Básquet para Ciegos,quien disertará en Santiago del Estero sobre el desarrollo de ese deporte adaptado en el mundo, afirmó queLa charla y capacitación teórica y práctica se llevará a cabo el próximo lunes 28 y martes 29 de marzo en el óvalo del Parque Sur de la capital santiagueña, organizada por el Ministerio de Educación de la Provincia, la Secretaría de Deportes y la Municipalidad de la Capital, destinada a profesores y estudiantes de educación física, entrenadores, personas con discapacidad visual y público en general.En diálogo con Télam,“Ellos deben ser libre de elegir cual actividad hacer y no imponerle alguna en particular”, puntualizó y añadió que “la idea es la integración” y que “decidan que quiere hacer con lo que uno le ofrece”.. “La cancha es adaptada con muchos relieves, tiene distintas texturas en el piso”, dijo y en ese sentido añadió que “está todo terminado para que la actividad siga, por eso lo mío ya pasa por brindar las charlas, las clínicas con sugerencias de enseñanza”.Explicó que en el país “hay mucha gente que practica esta disciplina a través del desarrollo (de los inventos) desde hace 20 años, pero hace 12 años que estamos yendo a actividad de campus, información y desarrollo en la que participaron más de un millar de argentinos”.“Soy de la idea de que, si bien ahora el básquet está declarado como deporte adaptado no federado por la Confederación Argentina de Básquetbol, a lo que apunto es que esta disciplina empiece en todas las escuelas porque es donde se juntan sus pares y están los más chicos”, dijo.Finalmente agradeció al profesor de educación física local local Julio Morales, "por convocarme para poder informar de qué se trata este invento argentino para el mundo, y cuáles son los beneficios para las personas con cegueras y baja visión, porque no buscamos atletas, sino que puedan desarrollar una actividad física o deportiva donde ponen en marcha su parte motora, postural, auditiva y sobre todo del compartir con el otro, su integración”.Por su parte, Morales, referente de educación física del Ministerio de Educación santiagueño, comentó a Télam que esta capacitación es “entendiendo que educar, para lograr sociedades más justas y equitativas, implica trabajar para garantizar la inclusión, es de primordial importancia formar y formarnos como actores, para poder atender la diversidad que hoy se presenta en las aulas, para visibilizar en la práctica el concepto de equidad”.