El futuro de los censos: ¿una película que reemplace a la foto?

Los censos están en proceso de transformación en todo el mundo, "dejando de ser una foto para ser una película" que, afirmaron especialistas en demografía."Eles uno de los grandes problemas que tenemos los demógrafos porque hay tendencias que sabemos que se produjeron, como el descenso de la fecundidad, pero no específicamente en qué momento ocurrieron, porque nos faltan los datos censales que no solo cuentan sino muestran tendencias", dijo a Télam, directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población del Indec.Por eso, la funcionaria -que es doctora en demografía- sostuvo que"La posibilidad que te brindan los registros administrativos y todo el desarrollo de la tecnología, el, es poder", detalló Massé.De hecho, el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuya etapa digital se inició la semana anterior y se realizará de manera presencial vivienda por vivienda el 18 de mayo, iba a dar un primer paso en el mismo sentido con elLa funcionaria se refirió a la importancia de tener un censo basado en registros administrativos públicos y privados como ya ocurre en muchos países europeos, por considerar que de esta forma"Un tema de fondo a nivel mundial es que los censos como los conocemos, como surgieron desde el siglo XVIII hasta ahora, están en proceso de desaparición porque", dijo, por su parte, el investigador, escritor, docente y doctor en demografía Hernán Otero en diálogo con Télam.La tendencia internacional "es hacia instrumentos de captación más constantes, más baratos y que utilicen información de registros de muy diversos orígenes, de registros privados, estatales y otros", agregó.Tradicionalmente, los censos se realizan-preferencialmente el año que inaugura la década-, suponen la aplicación universal de la misma batería de preguntas, utilizan un formulario para cada individuo y los datos relevados surgen de las respuestas ofrecidas por cada persona."El censo es muy apto, pero. Un registro único de población de actualización constante -como tienen muchos países europeos- permitiría, en cambio, una suerte de contabilidad en tiempo real, aunque tenga otros problemas vinculados a la privacidad de los datos personales", añadió.Según consigna en su portal el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), en la Unión Europea, aunque la transición "es gradual y exige un vasto conjunto de condiciones".Las Naciones Unidas clasifican los modelos censales actuales en cuatro grupos: "clásico o tradicional" (sin recurrir a archivos administrativos), "con registros administrativos" (basados exclusivamente en ellos), "mixtos o combinados" y "censos rotatorios" (la población se divide en cinco partes observadas alternadamente durante un año).Los censos durante 2021 se hicieron total o parcialmente con la información administrativa en 20 de los 28 países de la Unión Europea y realizaron relevamientos exclusivamente basados en estos datos países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y España., contó Otero.El censo 2022 iba a innovar en esa línea"Nosotros tenemos una mirada muy atenta a los datos que recaba el Estado, y está bien que tengamos esa sensibilidad, pero es verdad que", dijo Otero.El investigador se refirió a que las redes sociales o empresas de servicios públicos tienen mucha más información que el propio Estado sobre algunas cuestiones y las utilizan en su beneficio."Eso ya está entre nosotros; lo podemos ver como un peligro a futuro o como algo que está ocurriendo. Y los usos no son tan escalofriantes como uno podría pensar. En general son para venderle a uno más productos.", apuntó.Sin embargo, sostuvo que "es absolutamente razonable que se haya sacado la pregunta porque acá hubiera entrado en colisión con el principio de habeas data y la ley de protección de datos personales que prohíbe el relevamiento de información sensible por la cual puede ser identificada la persona".No obstante, en un contexto de transformaciones tecnológicas tan profundas,, vaticinó."En un futuro de ciencia ficción, podemos imaginarnos algo tan sencillo como una especie de código de barras de cada individuo con toda la información de esa persona, porque cuando la tecnología está y funciona es difícil que se frene eternamente, tal como lo demuestra la experiencia histórica", concluyó.