Chicos y chicas del Consejo Inventar Pakapaka compusieron un Rap por la Memoria

Rap por el Día de la Memoria por la verdad y la justicia VER VIDEO

Aquí el rap completo

El microprograma con elen un taller sobre la memoria, se podrá ver intercaladamente en la programación de este jueves con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.El rap, que incluye líneas como "Esperanza tenemos de que no vuelva a pasar/Y con pañuelos blancos vamos a luchar", fue compuesto en el marco de un taller virtual coordinado por CeHacheRespira (el músico, rapero y docente Nicolás Ferreyra) desde Córdoba en el que reflexionaron sobre la memoria.El resultado de ese trabajo convertido en un microprograma, se podrá ver intercalado en la programación durante todo la jornada.Esperanza tenemos de que no vuelva a pasar.Y con pañuelos blancos vamos a luchar.Justicia exigir.Nuestras ideas van a florecer.No vamos a permitir que nos vuelvan a callar.Desbordamos empatía por amor a la patria mía.Hoy queremos abrazar a nuestras abuelas, madres, tías.No queremos que se vuelva a repetir.No queremos que se lleven nuestras ganas de vivir.Nuestra voz se va a escuchar y nuestros derechos hay que respetar.No queremos desaparecidos y abuso de poder.No vamos a permitir que nos vuelvan a abusar.A nuestra gente no dejaremos de buscar.Hay que reemplazar reglas que están mal.Entre todos nos vamos a ayudar.Este periodo de horror no se repite nunca más.Si todos nos unimos, no volverá a suceder.¡Nadie podrá con la fuerza de nuestro ser!Hoy es un día para recordar.Lo sucedido no hay que olvidar.Argentina, dictadura nunca más (¡jamás!).