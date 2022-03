Fuerte repudio al maltrato de una policía de la Ciudad a un joven con autismo

La agente le gritó al chico para que se calme y después intentó tomarlo del brazo para bajarlo del vagón. Foto: Captura de video

Repudiamos el accionar de la agente que maltrató a un joven con discapacidad en el tren. Tomamos contacto con las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos pusimos a disposición para capacitar a sus fuerzas de seguridad en Perspectiva de Discapacidad. — Agencia Nacional de Discapacidad (@andiscapacidad) March 24, 2022

Una mujer policía intentó bajar a la fuerza a un nene con autismo, provocándole un ataque de nervios. Testigos cuentas que el niño comenzó a gritar (algo usual en personas con TEA) y ella lo agredió mediante insultos y quiso agarrarlo del brazo. Sucedió en el tren #BelgranoSur pic.twitter.com/X3q0oIcvct — Carolina Villalba (@carovillalba09) March 23, 2022

Acercate a la persona manteniendo siempre la calma, hablale con un tono de voz suave e intenta en todo momento hacer contacto visual. — Agencia Nacional de Discapacidad (@andiscapacidad) March 24, 2022

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) repudió el maltrato de una oficial de la policía de la Ciudad de Buenos Aires a un joven con condiciones del espectro autista en el Premetro y difundió una serie de recomendaciones para interactuar con personas con autismo que se encuentren en una situación de crisis."Repudiamos el accionar de la agente que maltrató a un joven con discapacidad en el tren", publicó en las últimas horas la Andis en su cuenta de Twitter.La Agencia señaló queLa agresión ocurrió el martes en el Premetro y fue registrada por una pasajera que subió un video a las redes sociales, que terminó viralizándose.Allí se observa el accionar de la agente, quien le grita al chico para que se calme y después intenta tomarlo del brazo para bajarlo del vagón, por lo que el joven se muestra visiblemente más nervioso.El hecho generó indignación entre los pasajeros, quienes pidieron a la policía que detenga su agresión mientras le gritaba al joven "¡Ey, tranquilo!" y trataban de sujetarlo.Ante este hecho, la Andis difundió una serie deque se encuentren en situación de crisis, como acercarse pero manteniendo siempre la calma o hablarle con un tono de voz suave.También aconsejaron a través de un hilo de Twitter intentar en todo momento hacer contacto visual y si la persona realiza una agresión no se debe tomar como algo personal., indicó la agencia y recordó que ambientes con ruidos fuertes y luces intensas no son elementos que favorezcan que la persona recobre su tranquilidad.A su vez, explicaron que los estados de crisis no son permanentes y que en algunas ocasiones generar una situación de interés para la persona puede ayudar a calmarla.Por último indicaron que una vez que la persona recobre su estado de tranquilidad, es "importante que permanezcas un tiempo más con ella interactuando".