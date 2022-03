Advierten sobre la importancia de la prevención para enfrentar el cambio climático

En el día de la Meteorología Mundial iniciamos las celebraciones por el 150° aniversario del @SMN_Argentina en el Observatorio Metereológico de Córdoba.



El desafío de implementar alertas tempranas para prevención de fenómenos meteorológicos como forma de enfrentar el cambio climático, fue uno de los ejes de un encuentro en el Observatorio Meteorológico de Córdoba, que dio inicio a una serie de actos este año por la celebración de los 150 años del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).En coincidencia con lo que propone la Organización Meteorológica Mundial (OMM) al celebrarse elEn ese sentido,afirmó: "El desafío del cambio climático le da al SMN una centralidad y un protagonismo indudable porque sus 150 años de historia lo consagran como una referencia indiscutida en materia meteorológica".El funcionario fue el orador final en una ceremonia llevada adelante en el edificio del Observatorio de Córdoba, en la que compartió panel conTaiana en sus palabras valoró la "tradición Argentina en materia meteorológica" y resaltó la historia del SMN sobre el que dijo: "La preocupación primero era la observación y el pronóstico, ahora también es vital la tarea que hace para la aeronavegación, ya que sin el organismo no podría ser posible".Retomando la cuestión del cambio climático, el ministro afirmó que. Todo adquiere una fuerza, dimensión que antes no estaba, esto no es para el futuro, es para el presente"."Tuve una reunión del presidente (Alberto Fernández), con la jefatura de Gabinete con todos sus ministros y también con representantes de las provincias, para trabajar enañadió Taiana.En ese orden marcó como un desafío"Por eso estos festejos del 150 aniversario son una trampa, 150 años es un buen número, pero sirven para poner en la agenda la importancia de tener la información meteorológica y prepararnos para lo que nos va a obligar a hacer el cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación", se extendió.Saulo, por su parte, dijo: "El cambio climático es el presente y el desafío del futuro y los servicios meteorológicos nacionales somos protagonistas esenciales porque fuimos los que hace 150 años medimos para saber cómo va cambiando el clima, y damos las alertas tempranas para que la población se pueda proteger"."En cuestiones que aparecen en la agenda global como es la Justicia Climática: hoy aquellos más dañados por los efectos del cambio climático son los más vulnerables, y donde la inequidad hace su mayor impacto", dijo la directora del SMN y apuntó a "mejorar las comunicaciones con los tomadores de decisiones".Saulo valoró también los logros del SMN en estos 150 años y destacó entre los más recientes, la creación de nuevos instrumentos como el proyecto Sinarame (Sistema Nacional de Radares Meteorológicos) "con once radares operativos y con una etapa tres aprobada que va a llevar a la Argentina a tener más de veinte radares en funcionamiento".con la Universidad Nacional de Córdoba sirve para entender las tormentas de la región; y el proyecto "Prevenir", un sistema de pronóstico integral hidrometeorológico y a corto plazo para la detección temprana de eventos de inundaciones repentinas, con la participación de organismos nacionales y de Japón.Por su partedestacó: "Tener 150 años de observaciones continuadas es un tesoro que no todos los países tienen, nació con la mirada estratégica, con un equipo que permitió que continuara en el tiempo y se mantuviese, es todo un logro, reconocimiento que hay que hacer para todos los que estuvieron al frente."Celeste es vicepresidenta primera de la OMM, una mujer ocupando un cargo en un organismo internacional nos honra a todos, es muy bueno poder contar con su mirada", elogió López a la directora."Para combatir el cambio climático hay que elaborar políticas para mitigar los efectos, nos interpela a toda la humanidad, hay un compromiso asumido que requiere muchísimo trabajo, esperemos estar de la mano los próximos 150 años", cerró el funcionario local.Se eligió comenzar las celebraciones hoy en coincidencia con el Día Meteorológico Mundial, que este año tiene como lemaY la decisión de realizar el acto en el Observatorio Meteorológico de Córdoba radica en que allí tuvo sus orígenes el SMN bajo la denominación Oficina Meteorológica Argentina, a partir de la ley firmada por el entonces presidente Domingo F. Sarmiento, el 4 de octubre de 1872.donde se exhibe instrumental utilizado en meteorología, geomagnetismo, sismología, aerología, alta atmósfera, contaminación y documentación correspondiente a las primeras observaciones meteorológicas realizadas en el país.