Las provincias siguen recomendando el uso del barbijo

Provincia de Buenos Aires

"Es necesario evaluar cómo se desarrolla la pandemia ante las bajas temperaturas que se aproximan", dijo Kreplak.

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

San Luis

San Juan

Santiago del Estero

Chubut

Santa Cruz

Neuquén

Río Negro

Tierra del Fuego

Catamarca

Entre Ríos

Salta

La Rioja

Autoridades de salud de las provincias recordaron que mantienen la recomendación del uso de barbijo en lugares cerrados , con ventilación cruzada y lavado frecuente de manos, ante la incertidumbre sobre el comportamiento que tendrá la Covid19 este invierno y la detección de gran número de casos de influenza en las últimas semanas.Así lo señalaron a Télam fuentes de las carteras sanitarias provinciales que en general coincidieron en adoptar los términos del consenso alcanzado el viernes en la reunión del(Cofesa) que analizó la situación epidemiológica en el país donde ya hubo 8 semanas consecutivas de descenso de casos de coronavirus por variante Omicron y la aparición temprana de casos de gripe, especialmente en niños.En ese marco, la ministra de Salud,, explicó que "no solo en las escuelas sino en todos los lugares cerrados" especialmente ante "la presencialidad plena" en establecimientos educativos y la "inusitada y adelantada (aparición) del virus de influenza, que tiene la misma vía de transmisión que la Covid y que tiene un impacto muy importante en pediatría".La funcionaria dijo el lunes a radio Diez que esperaban "que en invierno haya un aumento del número de casos y cuanta más protección haya más importante para que no hayan más internaciones ni más muertes".El Ministerio de Salud expresó que "el uso de tapabocas en espacios cerrados o en conglomerados de personas" de las enfermedades causadas por virus respiratorios.El ministro de Salud bonaerense,, dijo que si bien hay una baja de caso de coronavirus, "es necesarioy el nuevo escenario internacional", por lo que aseguró que en la provincia "el barbijo continúa siendo obligatorio en las aulas y espacios cerrados".El director general de Cultura y Educación,, señaló que en la provincia "se siguen los lineamientos del Cofesa" y "no hay ninguna novedad con el uso del barbijo".En la ciudad de La Plata, el intendentedispuso por decreto que sea de uso optativo el barbijo en dependencias municipales, espacios públicos y medios de transporte; mientras que en los comercios es decisión de sus dueños.En tanto, Bahía Blanca también el uso de barbijos en dependencias comunales, transporte público y comercios será optativo y según el secretario de Gobierno de la comuna, Marcos Streitenberger, esa medida "la tomamos con compromiso y responsabilidad en base al alto porcentaje de vacunados y el contexto epidemiológico".En Córdoba,al menos hasta que finalice el invierno y, a pesar de la baja en la cantidad de contagios de coronavirus e internaciones por la enfermedad, el ministro de Salud local, Diego Cardozo, explicó que se teme que pueda haber rebrotes y porque además el periodo más frío del año es "la etapa más cruda de la circulación de virus respiratorios".En este caso, las autoridades sanitariascomo una de las medidas de prevención "transversales para todos los virus respiratorios", en tanto el gobernador Omar Perotti informó que su administración decidió "sostenerlo como un elemento de cuidado, de ayuda" en el ámbito escolar.El uso del barbijo esen la enseñanza Primaria y en el Nivel Inicial, de acuerdo a una nueva disposición -el Memorandum 29-SE-2022- que comenzó a regir el 14 de marzo y que, según la Dirección General de Escuelas (DGE), busca mejorar las tareas de enseñanza y aprendizaje en un contexto sanitario diferente.Fuentes de Educación confiaron a Télam que, dado que mientras al aire libre no es obligatorio, sí lo sigue siendo en oficinas públicas, bancos, lugares cerrados como comercios y que la sugerencia es seguir usándolo.Las autoridades sanitarias de San Luis reforzaron las medidas de prevención por la circulación de virus respiratorios y recomendaron maximizar el uso de barbijos en lugares cerrados, especialmente, en las escuelas.La medida se anunció el lunes, en sintonía con lo acordado por el Cofesa y si bien los casos de la Covid-19 se han "amesetado" en la provincia, la ministra de Salud, Rosa Dávila, indicó que "todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo continuarán los contagios con la llegada del otoño e invierno".La ministra de Educación,, dijo a Télam que en las escuelas de la provincia, el distanciamiento y las medidas de higiene habituales".El uso del barbijo también es obligatorio en Jujuy como medida de bioseguridad frente a la pandemia de coronavirus y dentro de las escuelas deben usarlo los alumnos a partir del tercer grado y todos los adultos en los niveles inicial, primario y secundario, informaron autoridades sanitarias locales.En la provincia continúa como, en el transporte público y comercios, no así en la vía pública, según el Comité de Emergencia.La ministra de Salud,, explicó que actualmente es una etapa de transición dado que se ingresa en época invernal con circulación de otros virus respiratorios e incertidumbre acerca del comportamiento de SARS-CoV-2, se reforzó la necesidad de mantener las medidas de prevención que son transversales para todos los virus respiratorios.Explicó que se seguirá con la utilización de barbijos en espacios interiores, asegurar la ventilación adecuada de ambientes; lavado frecuente de manos; evitar acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos ante la presencia de síntomas y además que se suspende la obligatoriedad del cumplimiento del distanciamiento de dos metros.El ministro de Salud de Chubut,, recordó queaunque "nosotros recomendamos que siga utilizándose tanto en las escuelas como en los lugares de acceso público masivo, como son supermercados y grandes superficies".Algunos municipios, como Trelew, decidieron no multar a los comerciantes que permiten el ingreso a sus locales de clientes sin tapabocas como ocurría al principio de la pandemia."Si no se pide en los boliches bailables, es toda una contradicción que se le exija al resto", dijo a Télam el coordinador de inspecciones de comercio de esa localidad, Héctor López.Allí se, distancia y alcohol en diversos ámbitos y si bien las autoridades no dispusieron el cese de la obligatoriedad, se observa que el uso de los mismos se convirtió en opcional.Las escuelas no tienen pase sanitario y todos los alumnos pueden concurrir de modo presencial por cuanto se volvió atrás con la exigencia de la vacunación al tener a más del 80% de los menores de edad con al menos una vacuna, informó el gobierno.El último parte consigna que este martes había 83 casos activos en la provincia (39 de Río Gallegos) y que la ocupación de camas en toda la provincia era del 41%.En Neuquén, mientras que en los lugares abiertos su uso es opcional.En las escuelas, por ejemplo, los alumnos deben utilizar el tapabocas dentro de las aulas, pero pueden no utilizarlo en las actividades culturales, deportivas y recreos, según las disposiciones del Gobierno provincial.El ministro de Salud de Río Negro,, informó este martes quey ventilación cruzada en las escuelas"."Vamos a seguir como estábamos y está claro que el único segmento etario de 3 a 11 años es el que más falta vacunar", aseguró el funcionario en declaraciones radiales.En la provincia austral se oficializó el lunes la decisión de convertir endel distrito, aunque las autoridades aclararon que la medida tendrá una "constante vigilancia epidemiológica" y que se mantiene la obligatoriedad de la utilización del tapaboca en otros espacios cerrados para personas mayores de 12 años".Ely el Comité Operativo de Emergencia local recomienda que también sea usado en espacios abiertos, mientras a través del decreto provincial 377, se establece la obligatoriedad del uso del barbijo para los estudiantes, docentes y no docentes de todos los niveles en las escuelas públicas y privadas.Allí es opcional el uso de barbijo para circular por espacios abiertos y públicos, aunqueEl Ministerio de Salud entrerriano recomendó que se sigan utilizando los barbijos en las escuelas, ya que aún existe la circulación del Covid-19 y otros virus respiratorios.El, mientras que en lugares abiertos y sin aglomeración de gente es opcional.El Gobierno decomo se acordó en la reunión del Cofesa y pide distanciamiento y ventilación cruzada en lugares donde hay mucha cantidad de personas en toda la administración pública, mientras no se puede ingresar a comercios, bancos e industrias sin tapaboca o si no cuentan con alcohol en las manos, temperatura normal y el pase sanitario.Las escuelas riojanas están incluidas en esta recomendación, excepto los niños del nivel inicial que están autorizados a no usar el barbijo.