Reconocimiento del gobierno alemán a Ni Una Menos por su lucha

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania otorgó hoy el premio anual “Unidas por los Derechos de la Mujer y la Democracia” a referentes del movimiento Ni Una Menos en reconocimiento de la lucha del colectivo en Argentina y sus impactos en la región.El premio, entregado en Berlín por la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, fue recibido por las periodistas argentinas Ingrid Beck, Mariana Carabajal, Hinde Pomeraniec y Ana Correa, quienes fueron parte de la organización de la primera movilización del Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015.“Este es un reconocimiento para todas las luchas de todas las mujeres y personas de la diversidad en la Argentina que vienen peleando por nuestros derechos, incluso desde antes del Ni Una Menos”, sostuvo Beck.En diálogo con Télam, la periodista y escritora feminista celebró que se reconozca “a quienes salieron a la calle a demandar por sus derechos, a las conquistas de los feminismos y al valor de las redes entre mujeres en la Argentina, en América Latina y el resto del mundo".La red de mujeres Unidas es una iniciativa de la cartera de Relaciones Exteriores de Alemania que busca impulsar la participación igualitaria de las mujeres en la política, la sociedad, la cultura, los medios de comunicación, la ciencia y las empresas.Para ello, conecta a mujeres y movimientos de mujeres de América Latina, el Caribe y Alemania a través de la organización de reuniones y talleres, como así también a partir de la entrega anual del Premio Unidas, que reconoce a aquellos proyectos o iniciativas que muestren "un compromiso sobresaliente con la promoción de los derechos de las mujeres y la democracia".Durante la ceremonia de premiación, la ministra Baerbock consideró que aún “ningún país del mundo ha alcanzado hasta ahora una auténtica igualdad” e instó a “luchar juntos” para lograrlo, en el marco de esta iniciativa que contribuye a “una política exterior feminista”.“No puede ser bueno para ningún país, ninguna economía, ninguna sociedad que la mitad de la población no participe en condiciones de igualdad. La lucha por la igualdad es inherente a toda sociedad. Debemos luchar juntos por alcanzarla, tanto en Alemania como en América Latina y el Caribe, con todas las personas, sin diferenciación de sexo”, aseveró Baerbock.Tras realizar la distinción, la ministra destacó que este grupo de mujeres argentinas “han demostrado que si nos mantenemos unidas, podemos conseguir muchas más cosas que si luchamos solas”."Más allá de la diferencia, que no es menor, entre las economías prósperas y las que no lo son, hay algunas demandas que son comunes y que una economía próspera como la de Alemania mire al sur también es importante", añadió Beck.Por su parte, el embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, Ulrich Sante, resaltó que el movimiento Ni Una Menos movilizó y lo continúa haciendo cada año "a cientos de miles de personas en todo el mundo y en Argentina ha puesto el tema de los femicidios y la violencia de género en la agenda de la cobertura mediática y el debate público”.Asimismo, destacó que el movimiento contribuye a que “generaciones más jóvenes también se ocupen del problema de la violencia contra la mujer en una etapa temprana”.El Premio Unidas otorga una suma de dinero que, en este caso, será donado a cuatro organizaciones de la sociedad civil de distintas provincias de Argentina: Atravesadxs por el femicidio, Aretede, Fundheg y Proyecto Taller de bicicletas de la Casa Cristina Vázquez.