Caló no pudo armar una lista de unidad y deja la titularidad de la UOM

Antonio Caló cede su histórico puesto como secretario general de metalúrgicos.

La fórmula Abel Furlán-Naldo Brunelli conducirá los destinos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante los próximos cuatro años, luego que el histórico secretario general nacional, Antonio Caló, no pudo conformar una lista de unidad y aceptó dar un paso al costado en los comicios de renovación de cargos del gremio.Caló, extitular de la poderosa seccional porteña del sindicato y actual secretario de Interior del consejo directivo de la CGT elegido en noviembre último, no pudo renovar su mandato ante la embestida de varias seccionales opositoras.Caló procuraba renovar su cargo hasta 2026 con Brunelli como adjunto, pero debió resignar su pretensión en manos de Furlán, exdiputado nacional del Frente para la Victoria de Zárate-Campana, quien será acompañado por aquel dirigente.Las fuentes gremiales aseguraron a Télam que Caló "no pudo sobreponerse al gran malestar existente en varias seccionales a partir de la realidad salarial de los trabajadores, en especial durante los últimos años", y aventuraron que al veterano dirigente "le será muy difícil ahora fundamentar su permanencia en la CGT".Recientemente, por ejemplo, Adrián Pérez -de 49 años- se había impuesto luego por algo más de 200 votos al histórico dirigente Francisco Gutiérrez, quien condujo la seccional Quilmes-Berazategui-Florencio Varela durante 38 años.