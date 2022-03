Murió Elsa Colqui, referente histórica del movimiento de mujeres en Jujuy

Foto: FB elsa.colqui

La activista jujeña Elsa Gladis Colqui, referente histórica de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en la ciudad de San Pedro y creadora de la Casa de la Mujer "María Conti", que asiste a víctimas de violencia de género, falleció anoche luego de padecer cáncer, por lo que colectivos de mujeres y la diversidad lamentaron su pérdida."Hoy no es un día más, hoy se nos va parte de una historia forjada con voz de lucha, valentía y fuerza. Lamentablemente nos toca despedir a nuestra fundadora, mentora, profesora y muchas cosas más que significó para varios compañeros. Desde el más profundo dolor te decimos adiós compañera Elsa", manifestaron en sus redes sociales integrantes de la CCC.Los restos de la mujer de 60 años eran despedidos este martes por activistas, familiares y vecinos en el salón del espacio sindical al que pertenecía, ubicado en la avenida San Expedito de la ciudad de San Pedro."Te recordaremos siempre con esa actitud vigorosa que te caracterizaba. Hasta siempre, Elsa Colqui", remarcaron sus compañeras de lucha.En ese marco, Mariana Vargas, dirigente de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy, recordó a la militante fallecida: "Pienso en ella y recuerdo su sonrisa. Sus labios pintados. Supe a través de ella situaciones de mujeres y niñas que sufrían, porque ella escuchaba, acompañaba, y no se cansaba"."Le ponía todo el tiempo de sus días, sábados, domingos, cualquier hora, a esa persona que la iba a buscar a su casa o la llamaba pidiendo ayuda o socorro, o escucha. Y peleaba lo que tenía que pelear, siempre guerrera y valiente, poniendo el cuerpo, acompañando, empujando, respetando. Siempre estaba del lado correcto, con esa mujer humilde, violentada, a quien sufría", añadió.Elsa Colqui, junto a otras mujeres, crearon en 2007 la, donde se brinda asistencia y contención a mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad donde forjó su lucha.A su vez, el colectivode Berlín (Alemania), expresó: "Nuestro más sentido pésame para la familia y amistades de nuestra compañera Elsa Gladis Colqui, tuvimos el gusto de conocerla como embajadora de las causas justas de los pueblos", indicaron."Un sensible abrazo, con mucha tristeza, pero con la esperanza de ver los frutos de su activismo y compromiso político", completaron para luego finalizar: "¡Cuando una camarada muere, nunca muere!".El fallecimiento de la reconocida activista tambien fue lamentado por dirigentes políticos, sindicales y de la sociedad civil de mútiples lugares de la provincia de Jujuy.