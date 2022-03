Efemérides del 22 de marzo

la historia al día VER VIDEO

1895 - CINE MUDO. Se proyecta en Francia el documental La sortie de L´usine Lumière à Lyon (La salida de la fábrica Lumière en Lyon), considerada la primera cinta del cine mudo. Fue dirigida por Louis Lumiere, inventor del cinematógrafo junto con su hermano Auguste.1873 - NACE JULIETA LANTERI. Nace en la comuna de Briga Marittima (Cúneo, Italia, actualmente Provenza, Francia) la médica ítalo-argentina Julieta Lanteri fundadora del Partido Feminista Nacional. En 1911 se convirtió en la primera mujer en votar en Sudamérica gracias a un fallo judicial que reconoció su derecho a sufragar.1904 - DAILY I. MIRROR. El diario estadounidense Daily Ilustrated Mirror marca un hito en la historia de la prensa gráfica al publicar por primera vez una fotografía a color.1931 - WILLIAM SHATNER. Nace en la ciudad de Montreal el actor canadiense William Shatner, quien ganó fama mundial por encarnar al capitán James Kirk de la nave espacial Enterprise en la saga de series y películas Star Trek (Viaje a las estrellas). A sus 90 años y como uno de los tripulantes de la nave Blue Origin,en 2021 se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio.1936 - HANS G. LINK. El montañista alemán Hans George Link se convierte en el primero en llegar a la cumbre del Aconcagua, de 6.962 metros sobre el nivel del mar, el pico más alto de América. Link ganó fama con el apodo de “El cóndor de América” al subir cuatro veces a la cima del “Techo de América”, donde murió en un accidente en 1944.1942 - NACE LEO DAN. Nace en la ciudad de Santiago del Estero el cantante, compositor y actor Leo Dan, nombre artístico de Leopoldo Dante Tevez, ganador de un Premio Grammy al mejor compositor. Grabó más de 70 álbumes en Argentina, Chile, Colombia, España, México y Perú.1963 - THE BEATLES. La banda británica de pop rock The Beatles lanza en Londres su primer álbum: Please, please me. Contiene catorce canciones, entre ellas las populares Love me do y Twist and shout.1996 - JOSÉ L. CHILAVERT. El paraguayo José Luis Chilavert, arquero de Vélez Sarsfield,le marca un gol al riverplatense Germán Burgos al ejecutar un tiro libre desde la mitad de cancha. El gol pasó a la historia por haber sido ejecutado a una distancia de unos 60 metros del arco de River, en el estadio Monumental.2002 - EUTANASIA. La jueza británica Elizabeth Butler-Sloss autoriza la eutanasia a “Miss B” una asistente social con parálisis que reclamaba que le desconecten el respirador artificial para poder ejercer su derecho a “morir con dignidad”.2018 - RENÉ HOUSEMAN. A la edad de 64 años muere en Buenos Aires el exfutbolista René Orlando Houseman, delantero que brilló en Huracán y River Plate y fue campeón del mundo con la selección argentina en 1978. Marcó 155 goles en los 430 partidos que jugó a lo largo de su carrera.2022 - DÍA DEL AGUA. Desde 1993 se celebra el Día Mundial del Agua, instituido por las Naciones Unidas para promover la conservación y el buen uso de los recursos hídricos con las recomendaciones de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo.