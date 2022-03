Aunque no es obligatorio, muchos estudiantes siguen usando el barbijo en la Ciudad de Buenos Aires

Los barbijos ya no son obligatorios en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Victoria Gesualdi.

El anuncio del Gobierno porteño

Desde este lunes, los alumnos de todos los niveles de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA)aunque muchos chicos y padres decidieron seguir usando el barbijo como medida de protección contra el coronavirus.Tras la primera jornada sin uso obligatorio de barbijo,coincidieron en que no notaron cambios y que "la mayoría sigue usando barbijo"."Creo que es por la falta de costumbre que tenemos y también por el miedo que nos puede generar este cambio ya que cada uno está viviendo esta pandemia con otros ojos, realidades, miedos", expresó Frida en diálogo con Télam y añadió que la pandemia "dejó una marca en todos".La joven consideró que a medida que pase el tiempo, pero anticipó que ciertos hábitos de higiene, como el constante uso de alcohol en gel, se "seguirán manteniendo".Amparo, por su parte, agregó que será "un proceso el ir abandonando algo que nos acompañó por varios años en pandemia" y resaltó el compromiso vigente "de seguirnos cuidando en comunidad", que "no cambiará de un día para el otro".Asimismo, ambas estudiantes cuestionaron que esta nueva medida del Gobierno porteño se avisó "primero por Tik Tok antes que a cualquier institución educativa".En tanto, este mediodía,, en el barrio porteño de Belgrano, se retiraban de la institución en su mayoría con el barbijo colocado.Consultado por Télam, Lucas (8), alumno de esta escuela, aseguró que "por ahora" seguirá usando el barbijo a pesar de que ya no sea obligatorio. Acompañado por su padre, el niño admitió sin embargo que "por momentos es incómodo" el tapabocas, pero que "tampoco molesta tanto, está bien".En general,Una vez retirados del colegio,Por su parte,aseguró que su colegio "todavía no avisó nada", aunque confió en que lo harán en cuanto inicie la jornada del turno tarde, al cual ella asiste.Previo a ingresar a clases, la joven expresó que pese a ya no ser obligatorio, seguirá usando su barbijo dentro de la escuela. "Si es opcional lo voy a seguir usando porque yo vivo lejos del colegio y viajo en subte, donde hay mucha gente, entonces para cuidarme a mí y cuidar a mis compañeros yo lo voy a seguir usando", señaló en diálogo con Télam.Guillermina añadió que, previo a esta medida, la mayoría de los profesores les pedían que se coloquen bien los barbijos "cuando ven que lo tenemos mal puesto" y que,A diferencia de los más chicos, en su mayoría se ve queaunque se lo vuelven a colocar para ingresar a negocios o transporte público.El viernes pasado el jefe de Gobierno porteño,en la cual "la tasa de contagiosidad es menor a 1, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva es el más bajo de toda la pandemia" y resaltó también el "avance del plan de vacunación".Larreta explicó que la decisión no abarca al personal docente y aseguró que se busca "mejorar el bienestar socioemocional de los chicos al recuperar las dinámicas en las aulas y los vínculos con sus docentes y sus compañeros"Ese día, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, había anunciado más temprano desde Ushuaia -donde en esa ciudad fueguina la medida también es optativa desde hoy- queHasta el viernes, el uso del barbijo no era obligatorio para los chicos del nivel inicial y hasta tercer grado de la primaria y, en cambio, debían usarlo dentro del aula todos los estudiantes de cuarto grado en adelante, mientras que para las actividades al aire libre ya era optativo para todos los niveles.De todas maneras,En la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) realizada el viernes pasado, se recomendó "continuar con el uso obligatorio del barbijo incluyendo los ámbitos escolares dada la época del año y la posible circulación concomitante de distintos virus respiratorios".En el mismo sentido se pidió "asegurar la ventilación adecuada de ambientes", mantener el "lavado frecuente de manos", y evitar acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos "ante la presencia de síntomas".Además, acordaron suspender la obligatoriedad del cumplimiento del distanciamiento de 2 metros.