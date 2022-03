Efemérides del 21 de marzo

la historia al día VER VIDEO

1946 - NACE MIGUEL ABUELO. Nace en Buenos Aires el músico, cantante y compositor Miguel Abuelo (Miguel Ángel Peralta), vocalista y líder de la banda de rock Los abuelos de la nada. Fue uno de los pioneros del rock nacional en la década de 1960.1958 - NACE GARY OLDMAN. Nace en Londres el actor, director y guionista británico Gary Oldman, quien se destacó en películas con el papel del músico Sid Vicious, Drácula y de Winston Churchill, célebre exprimer ministro del Reino Unido.1960 - NACE AYRTON SENNA. Nace en la ciudad de San Pablo (Brasil) el piloto brasileño de automovilismo Ayrton Senna da Silva, tres veces campeón mundial de Fórmula 1 y considerado uno de los mejores corredores de automóviles de la historia.1963 - PRISIÓN DE ALCATRAZ. Cierra la Prisión Federal de Alcatraz, en la isla homónima frente a la ciudad de San Francisco (California, EEUU), cárcel de máxima seguridad que alojó a los delincuentes más peligrosos y célebres, como el jefe mafioso Al Capone. Hoy es un museo que recibe 1,5 millones de visitantes al año.1980 - NACE RONALDINHO. Nace en la ciudad de Porto Alegre (Río Grande do Sul, Brasil) el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho (Ronaldo de Assis Moreira), uno de los más talentosos delanteros de la historia del fútbol. Brilló en el Barcelona español y el Milan italiano, entre otros clubes.1997 - NACE TINI STOESSEL. Nace en Buenos Aires la modelo, actriz, bailarina y cantante Tini Stoessel (Martina Stoessel), quien alcanzó gran popularidad como protagonista de la teleserie Violetta. Lleva ganados más de 30 premios.2006 - NACE TWITTER. El desarrollador informático y empresario estadounidense Jack Dorsey funda en San Francisco (California, EEUU) la red social de microblogueo Twitter, una de las más populares del mundo. Se calcula que cuenta con unos 350 millones de usuarios activos que generan alrededor de 65 millones de tuits a diario.2010 - BOCA RIVER. Por primera vez en la historia, el superclásico Boca Juniors-River Plate es suspendido a causa de una lluvia que anegó el campo de juego. Fue en el estadio boquense La Bombonera, cuando se habían disputado 11 minutos del partido entre los clubes más importantes del fútbol argentino.2022 - SÍNDROME DE DOWN. Se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, instituido en 2012 por las Naciones Unidas para “generar una mayor conciencia pública y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas” con esa discapacidad intelectual de origen genético.2022 - DÍA DE LA POESÍA. Se celebra el Día Mundial de la Poesía, instituido en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para apoyar la diversidad lingüística mediante la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que están en peligro de desaparecer.