Se cumplen dos años del inicio del confinamiento por coronavirus

Una imagen aérea del Peaje de Dosck Sud de la Autopista Buenos Aires-La Plata durante la vigencia del aislamiento.

En la medianoche del 20 de marzo de 2020 comenzó a regir el "aislamiento social preventivo y obligatorio" en todo el país, una medida destinada mitigar la expansión del coronavirus (Covid-19.



Fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, al término de una reunión que mantuvo en la Residencia de Olivos con gobernadores, ministros y funcionarios, en la cual se analizaron medidas a implementar para contener la pandemia.





Los centros comerciales dejaron de funcionar.

Las medidas

Las fuerzas de seguridad realizaron controles a los conductores para que sólo se desplzasen los que fuesen trabajadores esenciales.

Carteles en la vía pública proponiendo cumplir con el aislamiento.

Desde ese día los ciudadanos solo tuvieron, como las compras de alimentos en comercios de proximidad y productos de farmacia."Estamos tomando medidas excepcionales, en un momento excepcional, dentro del marco que una democracia permite", justificó el mandatario en el anuncio, donde se mostró flanqueado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador santafesino Omar Perotti y el jujeño, Gerardo Morales.El Presidente también dispuso queen las calles y rutas del país.El aislamiento fue prorrogado sucesivas veces debido al sostenimiento de los casos y dejó de regir el 5 de noviembre, cuando fue reemplazado por el distanciamiento que no requería autorización expresa para circular y permitió la reapertura de ciertas actividades no esenciales.A partir de la vigencia delde 2020 las personas solo podían salir para hacer lo estrictamente necesario, como proveerse de alimentos y medicamentos.El transporte público de pasajeros funcionaba "sólo para uso de quienes están exceptuados de cumplir el aislamiento". El mandatario indicó que "desalentaremos que la gente se suba a automóviles y circule por la vía pública" y advirtió que habrá verificaciones y constataciones "sobre los motivos por los que cualquier persona o automóvil está transitando" y que "quien no pueda justificarlo será sancionado".Solo podían funcionar los comercios de cercanía y los que proveían los servicios y alimentos básicos para la subsistencia de la población.