Córdoba se acerca al millón de casos acumulados de coronavirus

Con los 153 casos de coronavirus nuevos registrados en las últimas 24 horas en Córdoba, la provincia completa un acumulado de 963.377 desde el inicio de la pandemia, cuando se cumplen este domingo los dos años desde que se declaró la primera cuarentena estricta en el país.Además, se reportaron desde el inicio de la pandemia 7.825 fallecimientos por la enfermedad, mientras que en el último informe no se conoció ningún deceso nuevo.En cuanto a la demanda de camas críticas para el tratamiento de Covid-19, actualmente se encuentran ocupadas el 0,7% de las plazas disponibles en la provincia, producto de que 25 personas están internadas con la patología.De ese total de pacientes, son 12 (48%) los que se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.En la provincia de Córdoba el pico de ocupación de camas se había registrado el 18 de junio pasado, en el medio de la segunda ola de la pandemia, cuando el porcentaje de plazas ocupadas alcanzaba el 87,1% en promedio, momentos en que algunas localidades tuvieron colapsada su sistema sanitario.La evolución de la campaña de vacunación fue uno de los factores que permitió que los contagios masivos que se dieron entre fines de diciembre y enero últimos no saturara nuevamente los hospitales, mientras que prácticamente ya no existen restricciones, solo la obligatoriedad de uso del tapaboca y algunos mínimos aforos reducidos en unos pocos rubros y en mínimos porcentajes.