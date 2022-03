Becerra: "Una interpretación del Derecho al Olvido puede conducir a la censura"

Natalia Denegri logró que su pedido llegue al máximo tribunal, que deberá definir la jurisprudencia respecto al denominado "Derecho al olvido".

Becerra: "La Corte podría abrir la puerta a que todos salgamos con un termómetro

Finalizada la ronda de audiencias por el caso, la Corte está en condiciones de decidir.

El docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicetafirmó queBecerra, que también es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), sostuvo en diálogo con Télam que "es incorrecto hablar de Derecho al Olvido porque de lo que estamos hablando es de derecho a la desindexación de contenidos en motores de búsqueda como Google"."Se trata de una figura quey que recién empieza a aparecer en algunos fallos", indicó.Esta semana, la Corte realizó dosen el que policías y oficiales de justicia pretendieron involucrar al representante de futbolistas en tráfico de drogas.Denegri, que por entonces tenía 20 años y aparecía en los sets televisivos incluso golpeándose con otras mujeres, y actualmente es productora y reside en la ciudad estadounidense de Miami, sostiene que no se prestó voluntariamente a esas apariciones y, por el contrario, fue obligada "bajo amenaza y extorsión"."Vivíamos secuestrados por los productores, vivíamos en hoteles y nos llevaban a los canales.", afirmó el viernes en la segunda audiencia pública.Por otro lado,y que el motor de búsqueda no puede restringir el acceso por tratarse de información pública."Cómo en la actualidad la mayoría de los usuarios de internet en occidente utilizan Google para sus búsquedas, el hecho de que un contenido sea desindexado es asociado de manera desproporcionada al 'Olvido', pero no es el contenido el que se elimina sino su indexación al buscador", explicó a Télam Becerra.El investigador advirtió queEn igual sentido se expresaron organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales () en la primera audiencia pública de la Corte que tuvo lugar el jueves.Becerra señaló que"A partir de ese caso la regulación europea protege las acciones privadas de las personas cuando los contenidos indexados son ilícitos, falsos o desactualizados", apuntó el investigador.Pero aclaró queEn este sentido también enfatizó que "una de las razones para que se abra este debate es laque muchas veces conspira contra el acceso a la información al no clarificar cuando prioriza indexar un contenido por su actualidad o por el volumen de tráfico que registra".Becerra remarcó que"En Argentina no hay una legislación específica sobre la desindexación, y forzar una interpretación más amplia del derecho al honor que es algo que si existe, podría abrir una puerta muy problemática para el ejercicio de la libertad de expresión en situaciones ambiguas o fronterizas", destacó.A modo de ejemplo, Becerra afirmó:El investigador cuestionó que un elemento "peligroso" del fallo de Cámara a favor de Denegri es "la diferenciación no clarificada de contenidos 'de buen gusto'" y observó que "si la Corte validara esa lógica se abre la puerta a que todos salgamos con un termómetro 'de buen gusto' para ver que contenidos pueden ser indexados y cuáles no".Un punto en el que el docente hizo hincapié es la posibilidad de que el Congreso tome el tema para debate.sobre la necesidad o no de introducir la figura del Derecho al Olvido en nuestra legislación, para establecer una posición frente a estas presentaciones judiciales que invocan figuras que no están reglamentadas", consideró.Y resaltó que la discusión "es típica de un nuevo ecosistema digital en el que las fronteras entre lo privado, lo público, lo íntimo, el 'honor', la memoria y la exhibición se enfrentan a la posibilidad inédita de que todas las interacciones queden almacenadas para ser mercantilizadas"."Es lógico reconocer que nadie 'tiene la posta', todos los días a cada instante miles de ciudadanos de a pie sufren las consecuencias de su exposición y hay situaciones super delicadas; pero una cosa es la vida privada de personas anónimas y otra la vida pública de personas públicas, que creo que es el eje de lo que se discute en el caso Denegri", completó Becerra.