Las Universidades reinician sus clases con presencialidad cuidada y ofertas virtuales

El ministro de Educación de la Nación y los rectores universitarios acordaron "garantizar la presencialidad".

Universidades nacionales de todo el país retomaron sus actividades en marzo con cursos de ingreso, exámenes y dictado de clases mayoritariamente presenciales, tras dos años de restricciones y virtualidad por la pandemia de coronavirus.El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y los rectores universitarios acordaron meses atrás "garantizar la presencialidad en el primer cuatrimestre de este año", ante el retroceso de los niveles de contagio de la Covid19 y los altos índices de vacunación.En ese marco, autoridades universitarias consultadas por Télam señalaron que, aunque varias universidades mantienen algunas actividades en forma virtual, y coincidieron en que el principal desafío será incorporar "la cuestión de la bimodalidad" y las "metodologías híbridas".En, el vicepresidente del Área Académica de la Universidad Nacional (UNLP), Martín López Armengol, resaltó que "las clases empezaron con el foco puesto en la presencialidad tomando la experiencia positiva de la mediación de la tecnología. Hay muchas cátedras que trabajan con presencialidad pura, mientras que otras usan las dos"."Se empezó con el foco puesto en la presencialidad pero vimos que esta experiencia nos ha servido a los profesores para complementar la presencialidad con la tecnología", añadió.La Universidad Nacional de(Unmdp) adhirió también a la presencialidad plena pero habilitó la posibilidad de que las distintas unidades académicas puedan utilizar modalidades virtuales o híbridas si lo consideran necesario."Tenemos estudiantes que egresaron en plena pandemia, otros que empiezan tercer año y será su primera experiencia presencial, y en este año nos manejamos con toda la preparación que hemos tenido en este tiempo, en el que la mediación de la tecnología ha ganado un papel clave. Vamos a priorizar la presencialidad pero mirando siempre de cerca la cuestión sanitaria y continuando de ser necesario con metodologías híbridas o virtuales", dijo a Télam el secretario académico Daniel Reynoso.La Universidad Nacional del Sur deinició las clases presenciales y dispuso que "todas las actividades se rijan por los lineamientos sanitarios para el retorno a la presencialidad plena" acordados por resolución provincial.El vicerrector de la UNS, Javier Orozco, apuntó que "los alumnos responden a la presencialidad y no solo que la quieren y la buscan sino también que la necesitan".En tanto, el secretario académico de la Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, Carlos Vega, dijo que "las clases comenzaron de manera presencial con formato híbrido en algunas cátedras".En la Universidad Nacional de(UNC) las clases presenciales se retomaron esta semana, en facultades como Kinesiología, Comunicación Social y Ciencias Económicas, entre otras, mientras que el lunes 21 inician las restantes; en todos los casos con modalidad presencial plena. El próximo lunes también está previsto el inicio de clases con modalidad presencial en la Universidad Provincial de Córdoba.En, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) inició el lunes la mayoría de sus actividades con "dos modalidades de enseñanza: presencial y a distancia", explicó el secretario Académico y de Innovación Educativa, Miguel Irigoyen."Al tratarse de una etapa nueva, será preciso trabajar en acuerdos y consensos", añadió y señaló que "habrá nuevas perspectivas, como la incorporación de elementos virtuales a las carreras presenciales y se irá hacia algún tipo de hibridación".Irigoyen dijo que durante la pandemia la UNL pudo capitalizar "una experiencia de 25 años de educación a distancia" para "realizar una migración de las aulas físicas a las virtuales en más de cien carreras", con lo cual los caminos hacia "modalidades mixtas de enseñanza" están abiertos.En, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) inició el ciclo lectivo con presencialidad plena, implementada ya desde los cursos preuniversitarios y mesas de exámenes, mientras algunas cátedras analizan mantener modalidades híbridas e instancias de virtualidad para casos excepcionales.Dolores Lettelier, secretaria académica de la UNCuyo, destacó que desde 2018 se trabaja "en la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el doble propósito de innovar en las estrategias didácticas y de incorporar paulatinamente -hasta el 49%- virtualidad en las carreras de pregrado y grado presenciales"; la pandemia "aceleró el proceso".En la UTN mendocina las clases comenzaron el 14 con modalidad presencial, a lo que se suman modalidades híbridas -en materias con porcentajes de clases virtuales-, y mantienen ofertas curriculares remotas en algunas instancias.Miguel Tornello, secretario académico de la UTN-Regional, dijo a Télam que "hay varios desafíos de la vuelta a la presencialidad como la puesta en valor de las aulas, los equipos informáticos, actividad docente, el ingreso de nuevos estudiantes" y también "garantizar el espacio físico adecuado para los estudiantes y para los nuevos ingresantes".Las universidades en Entre Ríos volvieron del receso con casi la totalidad de sus actividades presenciales "cuidando la salud individual y colectiva, el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad, el de los y las estudiantes".Así lo anunciaron en un comunicado conjunto la(UNER), la(Uader), la(UAP) y la de(UCU), y recordaron que no se exige pase sanitario pero se mantienen protocolos en base a la "responsabilidad individual y solidaridad colectiva".Fuentes de la UNER y Uader explicaron a Télam que algunos cursos y tecnicaturas se mantienen en una funcionalidad bimodal, con días de cursado presencial y otros virtual.La Universidad Nacional de, con 13.060 alumnos, autorizó el aforo del 100%, aunque incluyó la opción del aula virtual y recomendó a los docentes "la utilización de alguna plataforma virtual, a fin de posibilitar el acceso asincrónico al material bibliográfico, videos explicativos, actividades de cursado y otros materiales".El rector de la UNSL, Víctor Moriñigo, indicó que el calendario estableció los lineamientos básicos de funcionamiento para un año "sobre el que todavía hay incertidumbre, debido a que no se sabe cómo será en términos sanitarios".La mayoría de las facultades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) iniciaron clases presenciales en sus sedes de, señalaron fuentes universitarias a Télam.Algunas unidades académicas en carreras con materias teóricas y prácticas pueden optar por la virtualidad, pero en la mayoría no se dispusieron clases en forma remota.En, el secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional (UNaF) Rodrigo Galarza, dijo a Télam que "el 14 de marzo comenzaron las clases de manera presencial en tres de la cuatro facultades", e indicó que "el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la UNaF aprobó una vuelta a la presencialidad plena, ya que había cátedras que se daban de manera virtual".Explicó que "las ofertas son presenciales debido a la naturaleza de los planes de estudio".La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que tiene 78 carreras en 17 unidades académicas de, inició sus clases el 7 de marzo con 35.000 estudiantes y cursada híbrida.La secretaria académica, Lidia López, explicó a Télam que "aún hay que adecuar algunas aulas que no tienen las condiciones o que fueron destinadas para gabinete, y en eso se está trabajando"."Esperamos que sea un poco virtual inicialmente pero que se vaya recuperando la presencialidad avanzado el cuatrimestre", manifestó López, y agregó que uno de los desafíos será "la cuestión de la bimodalidad, sostener una parte en plataformas y otra parte en la presencialidad".La Universidad Nacional de(UNRN) inició clases con "presencialidad ciudada y un determinado aforo", indicó a Télam el secretario de Docencia Extensión y Vida Estudiantil, Carlos Bezic, y dijo que "en vista de la situación actual la universidad decidió que este ciclo lectivo sea presencial. Es decir, las carreras presenciales inician con esta modalidad y las virtuales continúan en ese formato porque siempre fueron así".En, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco comenzó el lunes 14 de marzo en sus cuatro sedes decon modalidad presencial y un crecimiento de la matrícula de estudiantes de más del 51% respecto del 2021: pasó de 8724 alumnos a 13.214."Los espacios físicos lamentablemente no nos alcanzan así que le ofrecemos a los alumnos la doble modalidad, es decir la presencial y on line, pero los chicos quieren estar", explicó a Télam la rectora, Lidia Blanco.En, la Universidad Nacional (Untdf) inició el lunes pasado la cursada con una oferta de clases mayoritariamente presencial, aunque algunas modalidades híbridas combinan clases presenciales con virtuales."La modalidad de cursada es predominantemente presencial y alcanza al 90% de las asignaturas, aunque queda un 10% de modalidad mixta, es decir, con clases teóricas virtuales y prácticas presenciales, o también con clases completamente virtuales", indicaron los voceros consultados.La Universidad Nacional de(UNJu) definió aplicar el sistema bimodal para las clases que comenzarán entre el 21 marzo y el 4 de abril en sus cuatro facultades para unos 30 mil alumnos."Van a convivir el 'ir al aula' y el 'estar en clases virtuales' ", indicaron a Télam voceros de la casa de altos estudios.En la Universidad Nacional de"todas la unidades académicas tenemos nuestras carreras aprobadas de manera presencial pero también tenemos aprobado el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), con lo que garantizamos ahí un (70/30); 70% presencial y 30% virtual, aproximándonos inclusive hasta un 50%", explicó a Télam, la secretaria académica de la UNCa, Silvana Gordillo."Ls bimodalidad ya la estamos aplicando, todas las facultades han comenzado de manera presencial pero han optado por esa opción de 70% presencial y ese 30% virtual", confirmó.En, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) se prepara para un regreso a la presencialidad plena para más de 8 mil estudiantes en sus unidades académicas dea partir del 21 de marzo."Están dadas las condiciones para un regreso seguro y cuidado a la actividad presencial en todas las áreas de la UNPA en Santa Cruz", informó el rector Hugo Rojas y enumeró "la asistencia cuidada, la vacunación, sin contemplar el pase sanitario, el uso de barbijo, la ventilación constante y cruzada, la limpieza y el distanciamiento".En, "la vuelta a clases en la Universidad Nacional UNSE será con presencialidad plena de forma gradual, en donde las facultades decidirán la modalidad, de acuerdo a la capacidad del aula, ya que en algunas tenemos mil alumnos, mientras que en otras tenemos 6 mil o más de 9 mil", dijo a Télam la vicerrectora, Marcela Juárez.E indicó que se resolvió con todas las facultades que a partir del tercer año de todas las carreras la presencialidad sea plena y total.El inicio de clases será el 28 de marzo, con más de 14 mil estudiantes, y ya "se equiparon aulas para la modalidad híbrida, especialmente para ayudar a los estudiantes del interior que deben venir a la Capital y tener muchos gastos, alquilando hospedaje", dijo Juárez.En la Universidad Nacional de(UNSa), con 37 mil alumnos y récord de preinscripciones, algunas carreras ya iniciaron el período lectivo y otras harán paulatinamente "hasta la primera semana de abril, según explicó a Télam la vicerrectora, Graciela Morales."Volvemos a la presencialidad plena, tanto los estudiantes como los docentes y los investigadores", afirmó Morales, aunque aclaró que "ya se licitó" y se espera "el equipamiento especial para la modalidad híbrida, destinado principalmente a materias con muchos alumnos"."El desafío en este escenario pospandemia es enorme", indicó la docente y vicerrectora, por lo que consideró fundamental "readaptar todo el sistema de enseñanza, según los conocimientos de los alumnos que llegan a la universidad tras dos años de virtualidad".