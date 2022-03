Caminatas, acciones deportivas y recreativas por el “Día Mundial del Síndrome de Down”

El espacio interdisciplinario desarrolló actividades al aire libre en el Campo de Deportes del municipio de General Pueyrredón, donde funciona el Ente Municipal de Deportes. Foto: Diego Izquierdo

En el marco del “Día Mundial del Síndrome de Down”, que se conmemora el, Mar del Plata comenzó distintas actividades como caminatas, acciones deportivas y recreativas en conmemoración a esa fecha, informaron fuentes oficiales.Entre los eventos programados, desde el espacio interdisciplinario Integra Sport, se desarrollaron actividades al aire libre en el Campo de Deportes del municipio de General Pueyrredón, donde funciona el Ente Municipal de Deportes (EMDER).Belén Laspina, miembro y coordinadora del espacio Integra Sport, contó a Télam que en la semana "realizamos prácticas multideportivas con los chicos con síndrome de Down, rotando en actividades como rugby, softbol, atletismo, hockey y fútbol”.El día Internacional del Síndrome de Down, que es una alteración cromosómica conocida como trisomía del par 21, ya que en lugar de tener dos cromosomas, aparece una tercer carga genética adicional que se une al par 21, “es por ello que se elige el tercer mes del año en su día veintiuno para conmemorar este día a nivel mundial”, explicó la profesora.Asimismo, Laspina señaló: “Desde nuestro espacio y en esta ocasión especial enseñando distintos deportes, logramos que los chicos comiencen a socializar con un primo, en una plaza, en un cumpleaños, en el colegio, en distintos contextos”."Ver a los chicos crecer es hermoso, cuando cumplen sus objetivos y cuando deben esforzarse aún más por alcanzarlos. En cada uno de ellos vemos potencial y así queremos que los vea el mundo”, señaló.Laspina consideró queya que tenemos la posibilidad de conocer los lazos de amistad más genuinos, por que el logro de uno se convierte en el orgullo de todos”.En tanto, el domingo desde las 9 se retorna con la tradicionalque se realizará en Plaza España.En tanto, el lunes 21, la sede de la Asociación Síndrome de Down de Mar del Plata (Asdemar), ubicada en Catamarca al 4200, se convertirá en una, por lo que esa calle estará cerrada para las actividades.Mientras que durante la semana del 21 al 25 de marzo, en puntos estratégicos de “la ciudad feliz”, se realizarán, donde se repartirán folletos y se mostrarán los avances en relación a la vida de las personas con Síndrome de Down.Al respecto, la presidenta de Asdemar, María Esther Abraham, dijo: "Para la Asociación es una fecha muy trascendente ya que mundialmente se visibiliza a las personas con Síndrome de Down con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre las posibilidades de inclusión en la vida de la comunidad”.