El embajador de la Unión Europea resaltó el compromiso de la Argentina ante el cambio climático

Foto: Alejandro Moritz

Foto: Alejandro Moritz

Foto: Alejandro Moritz

Foto: Alejandro Moritz

El embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, destacó "el gran compromiso de la Argentina y de los jefes comunales frente a un tema tan grave como el cambio climático" y llamó a "fortalecer los lazos de la Unión Europea con Argentina", en la 4ta Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático que se desarrolla entre este viernes y sábado en Mar del Plata.El diplomático agradeció además "el compromiso de la Argentina ante un tema grave" e instó a "no demorar" su atención, al considerar que "aquí no hay vacuna que exista y por ello todos debemos asumir nuestras responsabilidades", al hacer una analogía con la pandemia de coronavirus que requirió el desarrollo de inmunizantes.Durante una rueda de prensa, Sánchez Rico sostuvo que se atraviesa "un momento crítico en las fronteras de la Unión Europea debido a una invasión totalmente injustificada por parte del presidente Vladimir Putin a Ucrania. Un conflicto que sin dudas esperemos que culmine pronto", acotó.En esa línea, dijo "es un conflicto (bélico) que va a redefinir toda la geopolítica a nivel mundial", a lo que agrego "una de las conclusiones que ya estamos sacando como Unión Europea que debemos cortar nuestra dependencia, es decir con el cordón umbilical que nos une con la Federación Rusa que es el suministro de gas"."Hay países de la Unión Europea que prácticamente tienen un dependencia de casi 100% del gas ruso y no podemos depender de un país que tiene un régimen autocrático ni tampoco podemos aceptar que los millones de euros que pagamos para calentar nuestros hogares en Europa se utilicen para hacer la guerra injusta que esta sufriendo Ucrania", dijo.En el marco del encuentro nacional de intendentes por el cambio climático, el funcionario europeo expresó "entonces en este sentido quiero decir que la Unión Europea ya tiene objetivos muy claros como "el pacto verde" que es reducir el 55% las emisiones del gas invernadero de acá al 2030, en comparación a 1990 y alcanzar la neutralidad climática en el 2050"."¿Y cómo podemos lograrlo? De una sola manera: tejiendo alianzas internacionales y haciéndonos independientes de países o regímenes autocráticos como es el ruso en estos momentos", sostuvo."Y ahí es donde Argentina tiene un papel clave, donde debemos seguir fortaleciendo los lazos. No cabe duda que podemos hacer más y para eso estamos aquí y que en los próximos cuatro años subamos nuestra relación al nivel que se necesita".Por último, dijo "hay que verdaderamente comprometerse para atender el cambio climático, un tema que nos compete a todos, a los Gobiernos y a la sociedad, y por eso estamos financiando esta red para luchar contra el cambio climático".