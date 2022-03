Estela Díaz: "El fallo es reparador, se hizo justicia"

"Queremos vivir en una sociedad en donde no tengamos que ser valientes", sentenció la ministra.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, aseguró este viernes que la absolución de Eva "Higui" de Jesús en el juicio que se le siguió por haber matado a un hombre al defenderse de una violación grupal fue un "fallo reparador", que "trajo alivio" y advirtió que "no se puede vivir en una sociedad que discrimine"."La absolución fue una enorme emoción. Se hizo justicia. Ha sido contundente que Higui se defendió de un ataque, de una violación colectiva y correctiva en un contexto de odio a su orientación sexual. Es un fallo reparador", dijo este viernes la ministra en declaraciones a la radio FM La Patriada.Eva "Higui" de Jesús fue absuelta ayer en el juicio que se le seguía por haber matado a un hombre al defenderse de una violación grupal ocurrida en 2016 en la localidad bonaerense de Bella Vista.El veredicto lo dio a conocer el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Martín, luego de que la Fiscalía solicitara 10 años de prisión por "homicidio simple" y la defensa la absolución., dijo la funcionaria.Además, sobre la necesidad de una Justicia con perspectiva de género, opinó: "Queremos vivir en una sociedad en donde no tengamos que ser valientes. La Justicia repara a la persona pero también le dice a la sociedad que no se puede atacar a las personas".Sobre el Poder Judicial, consideró que sigue "pendiente una reforma profunda porque se falla de este modo cuando hay este nivel de movilización y acompañamiento, Higui al principio estaba muy sola".En esa línea, mencionó quePor otra parte, Díaz cuestionó que algunas mujeres "como Amalia Granata o Viviana Canosa en canales de aire producen hechos racistas y misóginos, y, encima, después quieren denunciar usando los marcos legales del feminismo para banalizar".Sobre medidas a tomar, consideró:En ese sentido, comentó que es necesario "ir construyendo una conciencia para apagar la televisión o cambiar de canal y que esos canales y esos formatos pierdan audiencia. Pasó con otros productos como Showmatch que tanto tuvieron que ver con la violencia machista".Por último, señaló: "Vamos a dar un fuerte impulso a la ESI (Educación Sexual Integral) no solo desde la escuela sino también trabajando con organizaciones en la comunidad porque creemos que una sociedad es mejor cuando respeta al conjunto de sus integrantes".