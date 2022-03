Efemérides del 18 de marzo

La historia al día VER VIDEO

- ASOC. ARG. DE ACTORES. En una asamblea en el Teatro Argentino se funda la Asociación Argentina de Actores, cuya primera comisión directiva estuvo formada por Alberto Drames, Alfredo Lliri, Juan Mangiante, Félix Blanco y Carlos Perelli, entre otros.- NACE JAVIER MARTÍNEZ. Nace en la localidad bonaerense de Berazategui el baterista, cantante y compositor Javier Martínez, fundador y líder de Manal, una de las bandas pioneras del rock argentino. Es el autor de populares temas como “Jugo de tomate Frío”, ”Casa con diez pinos”, y “Avellaneda Blues», este último en coautoría con Claudio Gabis.​- LA CARABA. Se estrena la película La Caraba, dirigida por Julio Saraceni y que marcó el debut cinematográfico del gran humorista Tato Bores. La cinta, en blanco y negro, tuvo como protagonistas a Olinda Bozán, Francisco Álvarez, Armando Bo y Lidia Denis.- HÉCTOR CÁMPORA. El odontólogo y dirigente peronista Héctor José Cámpora se fuga del penal de la ciudad santacruceña de Río Gallegos junto a otros cinco presos políticos. Escaparon a Chile, donde pidieron asilo político. Cámpora fue elegido presidente de la Nación en las elecciones de 1973, celebradas luego de casi 18 años de proscripción del peronismo y del exilio del general y expresidente Juan Domingo Perón.- NACE CIRO PERTUSI. Nace en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el músico y compositor Ciro Pertusi (Horacio Demián Pertusi), quien fue líder y vocalista de la banda de rock Attaque 77. Desde 2010 lidera la banda de punk rock Jauría.- WHITE RIOT. La banda británica de punk rock The Clash lanza su primer disco sencillo, White riot, que habla sobre el abuso de autoridad y la injusticia. El tema fue incluido en The Clash, álbum de debut de la banda publicado en el Reino Unido en 1977 y en Estados Unidos en 1979.- CARLOS SEPPAQUERCIA. Con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el delantero Carlos Seppaquercia marca el gol más rápido de la historia del fútbol argentino: fue a los cinco segundos de comenzar un partido ante Huracán que terminó con un empate 1-1.- EDUARDO MAGLIONI. En la goleada de Independiente por 4-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el delantero chaqueño Eduardo Magioni marca tres goles del “rojo” en menos de dos minutos, un récord en la historia del fútbol argentino.- FALLECE NINÍ MARSHALL. A la edad de 92 años muere en Buenos Aires la actriz, guionista y comediante Niní Marshall (Marina Esther Traveso), Ciudadana Ilustre de la ciudad de Buenos Aires, quien ganó popularidad en la Argentina, España y México con sus personajes “Catita” y “Cándida”. Un teatro de la ciudad de Tigre y una calle del barrio porteño de Puerto Madero llevan su nombre.- PREMIOS OSCAR. En un galpón de las afueras de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, se roban las cajas que contenían 55 estatuillas de los Premios Óscar que iban a ser entregadas una semana después en la ceremonia de la Academia de Hollywood. Las estatuillas aparecieron en un basurero tres días después del robo, a tiempo para ser entregadas en la premiación.- FALLECE CHUCK BERRY. A la edad de 90 años muere en la ciudad de Wentzville (Missouri, EEUU) el músico y compositor estadounidense Chuck Berry (Charles Edward Anderson Berry), considerado el padre del rock and roll. Es el autor de la canción Johnny B. Goode, que fue interpretada por muchos otros artistas.- TRABAJADOR TELEFÓNICO. Se celebra el Día del Trabajador Telefónico en conmemoración de la fecha de 1948 en la que el Gobierno de Juan Domingo Perón creó la estatal Empresa Mixta Telefónica Argentina, antecesora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) privatizada en 1990.