Llega a Télam “De boca en boca”, información sobre salud e higiene bucal

De boca en boca VER VIDEO

En conversación con Télam, el Doctor odontólogo Lucas Hernán García Sánchez, reflexionó sobre su columna audiovisual que comienza este lunes en esta Agencia, como también sobre su profesión y la actualidad.El Doctor es el director de 'Maycenter, Creadores de Sonrisas', centro de odontología y estética ubicado en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida de Mayo 950.'De boca en boca’' es una, explicó el odontólogo.El nombre de la columna, un juego de palabras, invita a quienes la vean que puedan transmitir lo aprendido de uno a otro.: “Me parece súper importante la información y la divulgación útil para todas las edades. La odontología tiene muchas técnicas de vanguardia interesantes, por ejemplo la técnica de implantes inmediatos para reemplazar prótesis incómodas, las distintas técnicas de cepillado, tratamientos estéticos…”: “La prevención es lo primero. La educación para la salud es lo que evita posibles enfermedades, como dice la frase trillada: prevenir y no curar. La comunicación se volcó a eso y creo que todas las disciplinas lo están haciendo”.: “Disfruto mucho la relación con los pacientes. Me considero un profesional que está bien cerca del paciente y que genera una empatía necesaria para lograr ese equilibrio que uno desea cuando es personal de salud”.: “Me encantaría hacer un programa de televisión junto con otros profesionales de distintas áreas para poder trabajar de manera interdisciplinaria, con entrevistas, basarnos en la prevención y comunicar sobre distintos tratamientos”.: “Sí. Hay muchas recetas caseras que están generando muchas consecuencias negativas. Hay un exceso de información más que desinformación, el tema es poder identificar cuál es la verdadera y útil”.: “Tiene todo que ver. La desnutrición por ejemplo produce descalcificación, es decir, es directamente proporcional la relación entre la alimentación y la salud bucal”.: “Debería haber un plan de acción interdisciplinario en educación en general, planes de prevención. Me gustaría armar un proyecto educativo para el nivel preescolar y escolar sobre técnicas de cepillado. Que sea tan importante como la Educación Sexual Integral (ESI)”.