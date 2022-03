Juicio a Higui: el Tribunal decidió adelantar para esta tarde los alegatos

Foto: Florencia Downes

Tercera audiencia

Los alegatos del juicio que se le sigue a Eva "Higui" de Jesús en los tribunales de San Martín por haber matado a un hombre cuando se defendía de una violación grupal correctiva en 2016 se harán esta tarde y no el próximo martes, como estaba inicialmente previsto, por decisión de los jueces.Después de más de tres horas de audiencia en la que además de cuatro testigos pidió prestar declaración la propia Higui, los jueces del tribunal decidieron adelantar los alegatos.Como consecuencia de esto, las y los, hicieron un llamado a concurrir al lugar para fortalecer su presencia y el grito de "Yo también me defendería como Higui".En la tercera jornada del juicio–que en principio sólo iba a ser de testimoniales- declararon seis testigos: una mujer policía que atendió a Higui en el lugar de los hechos y en la comisaría-, tres peritos –dos oficiales y uno de parte- y la propia acusada, que pidió hacer uso de su derecho a declarar para proclamar su inocencia.La última declaración testimonial del día fue la que ofreció el perito psiquiatra Enrique Stola, conocido por su militancia antipatriarcal y por haber sido el psiquiatra de los dos jóvenes que llevaron a juicio por abuso y lograron la condena del cura Julio César Grassi."Hice una fundamentación sobre el estrés post traumático, en tanto tanto peritos oficiales como de parte coincidieron en la existencia de estrés post traumático en Higui", dijo Stola en diálogo con Télam desde España, tras participar del juicio por videollamada."Creo que la fiscalía quería demostrar que esto era producto de diferentes eventos traumáticos que tuvo Higui a lo largo de su vida y no por este ataque en particular, pero lo que yo señalé es que si bien es cierto que todos han producido estrés post traumático, la sintomatología al momento de la evaluación tenía que ver con el último porque los flashbacks, las escenas que se le aparecían, las angustias, pesadillas todo estaba relacionado con el momento del ataque", agregó.Stola, quien participó durante la instrucción de la causa como perito de parte cuando la defensa de Higui era ejercida por Raquel Hermida Leyenda, explicó que "para que se constituya un estrés post traumático, la persona tiene que sentir que está frente a la posibilidad de muerte, ser agredida sexualmente o tener lesiones graves", y en el caso del ataque en cuestión se habrían dado dos de estos elementos, "aunque con una solo basta porque son situaciones que producen tal conmoción emocional, psicológica, afectiva que impacta en el cuerpo y el psiquismo produciendo ese estrés"."Lo que hice fue fundamentar que el estrés se debe a la agresión recibida y que si ella hubiese querido solo vengarse y matar y lo hubiera hecho, seguramente tendría culpa, porque no es una psicópata, y se sentiría deprimida por haberlo hecho, pero no tendría estrés postraumático. Si lo tiene, es porque fue atacada", concluyó.Por otro lado y según pudo reconstruir Télam por fuentes judiciales, antes una mujer policía había dado fe durante su declaración de la magnitud de los golpes que había recibido Higui durante el ataque.Se trata de una agente que estuvo en el lugar de los hechos apenas sucedieron y también en la comisaría junto a Higui."Esa policía dijo que estaba muy golpeada, que es muy importante. Y que iban a cada rato a la celda a verla para que no convulsionara y para chequear si estaba quebrada", dijeron las fuentes.Se desconoce si este jueves se producirán también los alegatos de la fiscalía, pero en principio queda firme la fecha del 22 de marzo para la lectura del fallo.