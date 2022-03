Crescenti: “Era algo dantesco”

El titular del SAME se emocionó al recordar las dolorosas horas que atravesó con su equipo hace ya 30 años. Foto archivo: Gustavo Amarelle

Acto por los 30 años del atentado a la Embajada de Israel



Alberto Crescenti, director del SAME, recordó cómo fue ese día para el servicio de emergencias:

Visiblemente conmovido, el doctor Alberto Crescenti dio su testimonio acerca del día que enlutó a la Argentina: “A las 1430 estábamos en nuestro despacho, en Carlos Pellegrini frente al Obelisco, no estábamos preparados, sino vestidos de traje. Se oyó una estampida, una explosión impresionante”.“La primera información que tuvimos del Comando Radioeléctrico –rememoró Crescenti– era que había explotado una caldera del hotel Panamericano. Pero yo les dije a mis compañeros, guiándome por el humo, que no, que había algo más”.El emergentólogo, con los ojos empañados, tiene las imágenes muy presentes, acaso como uno de los mayores impactos sufridos en su vida profesional: “A los 3 minutos estuvimos con las primeras ambulancias acá. Era algo dantesco; muchos heridos, muchos vidrios, mucha mampostería por todas partes. Declaramos el alerta rojo en los hospitales y empezamos a sacar heridos”."Recuerdo que en el segundo piso vimos la imagen de una persona atrapada. Después nos enteramos de que era la esposa del vicecónsul. La intubamos, le dimos oxígeno, tratamos de destrabarlo como podíamos, no hubo caso. Seguimos sacando heridos, lamentablemente ella perdió la vida", lamentó el médico.Del repaso de Crescenti se desprende la tensión y las características de lo que fue una jornada tan cruenta como agotadora que había comenzado al mediodía y se extendió por casi 16 horas: “El último paciente que sacamos fue a las 4 y media de la mañana de acá, del convento, que había salido volando por la onda expansiva".