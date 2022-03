Efemérides del 17 de marzo

La historia al día VER VIDEO

- SEVERINO DI GIOVANNI. Nace en la ciudad de Chieti (Abruzos, Italia) el obrero anarquista y periodista italiano Severino Di Giovanni. Emigró a la Argentina y fue fusilado en la antigua Penitenciaría Nacional de Buenos Aires el 1 de febrero de 1931, durante la dictadura de José Félix Uriburu, al cabo de un juicio sumario por atentados con bombas.- NACE NAT KING COLE. Nace en la ciudad de Montgomery (Alabama, EEUU) el músico, pianista y cantante Nat King Cole (Nathaniel Adams Coles), uno de los artistas más destacados e influyentes del jazz. Vendió más de 75 millones de discos.- NACE JUAN R. VERÓN. Nace en la ciudad de La Plata el exfutbolista Juan Ramón Verón, apodado “La bruja”, delantero símbolo del Estudiantes de La Plata ganador de la Copa Libertadores de América de 1968, 1969 y 1970 y de la Intercontinental de 1968. Es el padre de Juan Sebastián Verón, actual presidente del club “pincharrata”.- NACE ELIS REGINA. Nace en la ciudad de Porto Alegre (Río Grande do Sul, Brasil) la cantante brasileña Elis Regina, una de las mayores representantes del género musical conocido como MPB (música popular brasileña).- NACE KURT RUSSELL. Nace en la ciudad de Springfield (Massachusetts, EEUU) el actor estadounidense Kurt Russell, de extensa carrera en el género de acción. Filmó más de 40 películas, entre ellas Tango y Cash, Breakdown, Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp y Poseidón.- NACE BILLY CORGAN. Nace en el pueblo de Elk Grove Village (Illinois, EEUU) el músico, compositor y cantante estadounidense William Patrick "Billy" Corgan, líder, guitarrista y vocalista de la banda de rock alternativo Smashing Pumpkins.- BOCA VS S. CRISTAL. Boca Juniors y Sporting Cristal de Perú empatan 2-2 en “La Bombonera” en partido por la Copa Libertadores de América suspendido por una pelea generalizada por la que el árbitro uruguayo Alejandro Otero expulsó a 19 de los 22 jugadores. “La Bombonera” fue suspendida y Boca fue descalificado del torneo por no aceptar jugar fuera de su cancha.- PREMIOS GOYA. El teatro Lope de Vega de Madrid alberga la primera ceremonia de entrega de los Premios Goya, instituidos por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.- THE CURE. La banda británica de rock The Cure realiza su primer recital en la Argentina. Fue en el estadio de Ferro Carril Oeste de Buenos Aires que se llenó de fans del grupo liderado por Robert Smith.- DIEGO MARADONA. El astro argentino Diego Maradona del Nápoles italiano da positivo por primera vez en un control antidopaje que le detectó consumo de cocaína. Fue luego del partido que el Nápoles venció por 1-0 al Bari y constituyó un duro golpe para Maradona luego de que la selección argentina perdiera con Alemania la final del Mundial de Italia ‘90.- EMBAJADA DE ISRAEL. Un atentado con explosivos destruye la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires con el resultado de 22 muertos y 242 heridos. Fue el segundo peor ataque terrorista en la historia de Argentina detrás del cometido el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos y unos 300 heridos.- OASIS EN ARGENTINA. En el estadio Luna Park de Buenos Aires, la banda británica de rock Oasis toca por primera vez en la Argentina.- SAN PATRICIO. Se celebra el Día de San Patricio en conmemoración de la fecha de la muerte del religioso católico patrono de toda Irlanda. Es también el día de la fundación de la católica República de Irlanda, donde se brinda por el santo a pesar de que la festividad religiosa prohíbe el consumo de alcohol. El día de San Patricio se celebra en Estados Unidos y la Argentina, entre otros países, debido a la diáspora irlandesa.