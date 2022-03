"Circulación inusual" del virus de influenza: recomiendan cuidados iguales a la Covid

Frente a la circulación en un periodo del año no habitual para este virus respiratorio, las recomendaciones son mantener los mismos cuidados que para el COVID 19.

El Ministerio de Salud de la Nación detectó desde diciembre del año pasado un aumento progresivo de casos de Gripe A con 794 casos confirmados al 10 de febrero pasado, lo que representa "una circulación en un periodo del año no habitual para este virus respiratorio" por lo que recomendó a la población "continuar con las medidas de prevención y cuidado vigentes para la covid-19", informó el miércoles la cartera sanitaria.La presencia del virus que causa la Gripe A "es en particular el subtipo H3N2" lo que representa epidemiológicamente, "una circulación en un periodo del año no habitual para este virus respiratorio, que comúnmente es esperable que circule durante fines de otoño y durante el invierno (principalmente entre los meses de mayo y agosto)", aseguró la cartera sanitaria.Desde diciembre del 2021 al 10 de febrero pasado se confirmaron 794 casos de Gripe por esta familia de virus que son los principales responsables de los cuadros gripales, que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones.Indicó el Ministerio que la infección viral dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar general, tos seca, dolor de garganta y rinitis.El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotitas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos.En tal sentido el Ministerio de Salud recomendó a la población "continuar con las medidas de prevención y cuidado vigentes para la covid-19, como mantener ambientes ventilados, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón, uso de barbijo, y evitar acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos ante la presencia de síntomas.Para los equipos de salud se instruyó sensibilizar la sospecha clínica de enfermedad tipo influenza e implementar medidas de prevención por vacunas y cuidados especialmente en los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicacionesEn ese sentido, la cartera sanitaria nacional anunció que comenzará a recibir entre el viernes y el lunes próximo , la primera entrega de vacunas antigripales.Llegarán cerca de 1.120.000 dosis, las cuales comenzarán a ser distribuidas a las 24 jurisdicciones a principios de la próxima semana.En la reunión presencial del Consejo Federal de Salud (COFESA), que se celebrará este viernes, se presentarán los lineamientos y estrategia de la campaña anual de vacunación antigripal.La influenza suele propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales y la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico.Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas con otras afecciones médicas graves, la infección puede conllevar complicaciones graves, provocar neumonía y en algunos casos causar la muerte.La vacuna antigripal "es una herramienta preventiva fundamental para reducir las complicaciones" indicó la cartera que para ello fue incluida "en el Calendario Nacional de Vacunación para el personal de salud, las personas gestantes en cualquier momento del embarazo, las personas puérperas (hasta el egreso de la maternidad, máximo 10 días, si no recibió la vacuna durante el embarazo)"También para la población a partir de los 65 años, las niñas y los niños de 6 a 24 meses de edad, y quienes tengan entre 2 y 64 años y presenten factores de riesgo.