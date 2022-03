Sedronar en la ONU: "Es importante que los Estados planteen políticas públicas que igualen derechos"

Gabriela Torres es la titular de SEDRONAR.

En el marco de las 65° sesiones de la Comisión de Estupefacientes (#CND65) de las Naciones Unidas, se realizó un evento satélite con la participación la secretaria Gabriela Torres, junto a Jorge Díaz Leal y Pablo Cymerman de Intercambios.

La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, destacó el miércoles la importancia de que los Estados "se planteen" respecto al consumo problemático de sustancias de personas en situación de calle, durante un evento paralelo a la sesión de la Comisión de Estupefacientes de laque hay gente que vive en la calle y tiene todos los derechos vulnerados. Además, no podemos pensar esta problemática sin hablar de injusticia, exclusión e inequidad social" indicó Torres, quien detalló que debe haber una "construcción de confianza" entre aquellos que viven en la calle y el Estado.Torres encabezó el evento paralelo "", que organizó el Sedronar junto a Intercambios, una asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas.La presentación se realizó en el marco de laPrecisó que en la Argentina "tenemosque brindan atención a personas en situación de calle que tienen un consumo problemático de sustancias"."Y contamos con. Además, tenemos la política de abrir más espacios para abordar esta problemática", añadió.Torres especificó que "alguien que vive en situación de calle durante mucho tiempo, que tuvo que cuidarse para poder sobrevivir, que la humanidad le ha dicho que no millones de veces,".Y añadió que por esta razón "no hay manera de no tener en cuenta la dinámica del tiempo de intervención, que toda la gente puede venir, irse y volver".Precisó que esta intermitencia "esen personas en situación de calle, es una a realidad y no es un indicador si viene o no viene. Hay una construcción de confianza que tiene que ver con el tiempo y con esa posibilidad de mostrar que estamos".