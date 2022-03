Multa récord a una aseguradora por acoso sexual e intimidación

Lloyd

El mercado de seguros Lloyd's of London anunció este miércoles una multa récord de(1,9 millones de dólares o 1,25 millones de euros) por actos de acoso sexual e intimidación a uno de sus miembros, la aseguradora Atrium.Se trata de, anunció en un comunicado la institución, una de las más antiguas de la plaza financiera, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, informó este miércoles la agencia AFP.En su decisión describe actos como novatadas, consumo excesivo de alcohol y "comentarios inapropiados y sexualizados discriminatorios y de acoso" hacia colegas.Estos hechos tuvieron lugar durante salidas entre grupos de colegas que fueron toleradas por Atrium durante "varios años hasta 2018" y en presencia de cargos superiores de la empresa, según precisó el documento.Lloyd's reprocha también a la aseguradorade uno de sus empleados a una personas subordinada y la reacción de la compañía cuando tuvo conocimiento de ella, consistente en acallar el caso sin proteger suficientemente a la víctima., reconoció Christopher Stooke, presidente no ejecutivo de la empresa, en una declaración transmitida a la AFP, pidiendo disculpas por "el mal hecho".A raíz de revelaciones explosivas en 2019 sobre comportamientos machistas y acoso sexual, Lloyd’s of London afirmó querer cambiar su cultura empresarial.El mercado de los seguros se comprometió entre otras cosas a tenerantes de finales de 2023 y prometió mejorar la representación de las minorías étnicas.