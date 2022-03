Registraron un aumento de casos de Gripe A

La campaña de vacunación para las personas de riesgo comenzará a principio de abril. Foto: Archivo

"Todos tienen que preparase para vacunarse, esperemos que los primeros días de abril podamos empezar con la campaña de vacunación"

Nicolás Kreplak, confirmó un aumento de casos de Gripe A. Foro: Archivo

Los motivos de la aparición

Sobre el coronavirus

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, confirmó un aumento de casos de Gripe A, explicó que en muchos casos e internaciones se busca el coronavirus por los síntomas y se encuentra esta variante, y adelantó que la campaña de vacunación para las personas de riesgo comenzará a principio de abril."Desde que empezó la pandemia hemos tenido casi nula circulación de gripe en 2020 y 2021, hubo muy pocos casos de gripe pero estamos viendo un aumento de casos que no es comparable con una epidemia como fue la de 2018 pero si que sucede que está dos meses antes, hay aumento, esto también pasó en Brasil hace un mes atrás", dijo este miércoles el ministro de Salud provincial en diálogo con radio FM Urbana Play.Además,"En algunos casos o internaciones que uno busca Covid por los síntomas, se encuentra gripe, un tipo de gripe que es Gripe A, que está por venir la vacuna que llega en un par de semanas, es una vacuna que todavía no esta dada por eso hay que tener cuidado la población de riesgo"."Todos tienen que preparase para vacunarse, esperemos que los primeros días de abril podamos empezar con la campaña de vacunación", aseveró.Asimismo, el sanitarista agregó que "hoy tenemos un brote y algunas internaciones de neumonía por esta gripe, pero las medidas son las mismas que para el Covid-19 como la ventilación cruzada y lavarse las manos".Al ser consultado de por qué se adelantó la aparición de este tipo de gripe, el ministro dijo que "hace como dos años que no hay una epidemia fuerte", y consideró que en las últimas semanasque hicieron que volvieran "a circular enfermedades respiratorias que, aunque no son tan contagiosas como el coronavirus se contagian fuera de tiempo".Por eso, instó a "aplicar lo que aprendimos con la pandemia; el cuidado de la higiene, la ventilación de ambientes, no ir a trabajar con mocos, estornudos, o tos, ya que eso es lo que contagia".Kreplak, también, destacó los avances en la campaña de vacunación del coronavirus en la provincia especialmente"Tenemos el 94% de la primera dosis que es un porcentaje altísimo, y más de 84% de la segunda dosis. La tercera dosis viene aumentando pero en las últimas semanas bajó la velocidad, es importante ir a vacunarse y darse la segunda y tercera dosis", comentó y sostuvo que "el riesgo lo tenemos ahora cuando venga el frío, no hay que llegar tarde".Asimismo, recordó que "aquellos que tuvieron tres dosis por ser de riesgo, tienen una cuarta dosis, libre una vez que la tercera dosis ya cumplió sus cuatro meses".