Se realizó la primera audiencia para la extradición de Franco Reverberi Boschi

El excapellán militar en San Rafael, Mendoza, Franco Reverberi Boschi, acusado de crímenes de lesa humanidad.

La primera audiencia por el pedido de extradición de la República Argentina al excapellán militar en San Rafael, Mendoza, Franco Reverberi Boschi, acusado de crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato del militante político José Guillermo Berón, se llevó adelante ante la Corte de Apelaciones de Bolonia, en Italia.El embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, estuvo presente en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones de Bolonia, junto al abogado de la causa y referente de derechos humanos de la Asociación 24Marzo, Arturo Salerni., cuando se realizó en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad. Varios testimonios coinciden en que presenció torturas y presionó a las víctimas para que colaboraran con los represores", afirmó el embajador, al finalizar la audiencia.En ese marco, añadió: ", que no estará completo hasta que no respondan por sus acciones todos y cada uno de los responsables”.En 2013 se había solicitado a Italia la extradición por las causas de torturas por las que está acusado el sacerdote que actualmente vive en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad de Parma.La justicia italiana, entonces, dictaminó que no existían las condiciones necesarias para aceptar la solicitud de extradición de Argentina dado que, en ese país, los delitos de lesa humanidad no son imprescriptibles a menos que se trate de conductas penadas con prisión perpetua.Tras, se dio curso en Italia a la audiencia correspondiente.La sentencia de la Corte de Apelación de BoloniaSegún se informó oficialmente, desde la Embajada argentina en Italia se acompañan los procesos judiciales que se llevan adelante contra ex represores que, como en el caso de Reverberi y de Carlos Malatto, se encuentran en Italia, prófugos de la justicia argentina.Asimismo, este martes la justicia italiana convocó para, por el asesinato del argentino José Agustín Potenza y de su compañera italiana Giuliana Filipazzi, secuestrados en 1977 en Montevideo y cuyos cuerpos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en Asunción, en 2015.