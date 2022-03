Realizaron una jornada de donación de sangre en el marco de los 40 años de Malvinas

Soldados excombatientes en la campaña para donar sangre en Mar del Plata. Foto: Diego Izquierdo

Es un placer colaborar con Uds, Donat sangre es donar vida, a seguir juntos por este hermoso camino pic.twitter.com/Tcjb8JyrSy — FundaciónNoMeOlvides (@NoMeOlvidesMDQ) January 20, 2022

La iniciativa esta organizada por dos excombatientes nominados al Nobel de la Paz. Foto: Diego Izquierdo

La fundación "No me olvides", presidida por el veterano argentino de la Guerra de Malvinas Julio Aro, candidato al Nobel de la Paz por su trabajo en la identificación de soldados caídos, realizó este martes una jornada solidaria de donación de sangre en Mar del Plata, en el marco de la conmemoración de los 40 años del conflicto bélico."Dar sangre es dar vida. Nos propusimos convocar a 40 donantes, por los 40 años, y la respuesta superó nuestras expectativas, con cerca de 200 personas que vinieron incluso de otras ciudades", explicó Aro, en el Polideportivo Islas Malvinas, donde se desarrolló la iniciativa.La jornada, que aportó las camillas y el personal que llevó adelante la acción.Junto a Aro, impulsó esta iniciativa solidaria, candidato al Nobel junto a Aro, que fue el responsable de enterrar a los soldados argentinos caídos en Malvinas, y se transformó en una pieza clave en el proceso de identificación de aquellos caídos que ocupaban tumbas sin nombre en el Cementerio de Darwin de las islas, como "Soldado solo conocido por Dios"."Siempre desde el amor y desde la paz hay un montón de acciones que hemos realizado para recordar a nuestros compañeros de la mejor manera posible. Queremos seguir dando vida y nos parece que la mejor manera es preguntarte cuál brazo preferís que le salve la vida a un ser querido", aseguró Aro.Cardozo recordó por su parte que, durante la guerra de 1982, el buque argentino Bahía Paraíso, que funcionó como hospital, abasteció con sangre al barco Uganda, de la Armada británica, donde eran atendidos decenas de heridos de ambas tropas."Eso parece increíble pero es normal, y eso que pasó en esos tristes tiempos es un ejemplo", señaló, y destacó la jornada de donación solidaria organizada en Mar del Plata.Aro aseguró además que "siempre se dice que lo que más te puede matar es una una bomba, pero lo que te destruye es el olvido, por eso no hay que olvidarse de Malvinas, y esta jornada tiene también ese objetivo, y es emocionante la respuesta masiva".