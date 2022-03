Una de cada cuatro personas sufre acidez en el país por sedentarismo, estrés y mala alimentación

El ardor en el pecho o quemazón es uno de los síntomas principales de la acidez. Foto: 123RF

¿Cuándo el reflujo es un problema?

Una de cuatro personas sufre acidez en la Argentina, un trastorno que creció por los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y el estrés, según especialistas del Hospital de Clínicas, que recomendaron consultar el tema con profesionales y evitar la automedicación."Argentina, Estados Unidos, Suecia y Turquía están en los primeros puestos en cuanto a prevalencia de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico", indicó el Clínicas en un comunicado divulgado este martes.El Hospital explicó que "un estudio epidemiológico realizado en Argentina señala que el 23% de la población, es decir una de cada cuatro personas, tienen síntomas de reflujo", y remarcó que "no todos llevan adelante un tratamiento adecuado".Según los especialistas,A su vez, el aumento en la tasa de obesidad "también es un factor determinante en el incremento de los síntomas de reflujo", señaló el comunicado., aseguró el jefe de la sección Neurogastroenterología del Hospital de Clínicas, Jorge Olmos.Al respecto, explicó que "no son bebidas que causan reflujo o acidez por sí mismas, pero quien padece reflujo puede ser susceptible de profundizar los síntomas, sobre todo si no está medicado".Eles uno de los síntomas principales con los que se manifiesta la acidez o Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico."La acidez puede ser normal cuando uno come en exceso, abusa de los picantes, las grasas o los dulces. Sin embargo, cuando los síntomas persisten en el tiempo, cuando la persona siente una real molestia por los síntomas, hay que consultar con un especialista, ya que en situaciones prolongadas pueden llevar a una hipersensibilidad a nivel esofágico", sostuvo."El consumo de antiácidos, de venta libre, que es el tratamiento al que recurren gran parte de las personas, conlleva el riesgo de ocultar síntomas de una afección que podría ser más grave o de un mal manejo de la situación, por ser una medicación inadecuada", apunto el médico, que aconsejó consultar a un especialista.