Los franceses ya no deben usar barbijo en el trabajo ni pase sanitario en restaurantes

El domingo, se registró una media de más de 65.250 casos en los últimos siete días

Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligés de porter un masque, ni de présenter votre passe. Et nous l’attendions tous !

Mais aujourd'hui, comme hier, fragiles ou en présence de personnes fragiles, restez vigilants, maintenez les gestes barrières. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2022

La población francesa ya no está obligada a portar desde este lunes una mascarilla en el trabajo ni a presentar el pasaporte sanitario en restaurantes, tras el fin de la mayoría de restricciones por el Covid-19, en un contexto de cautela por un "rebrote" de contagios., tuiteó el, que llamó a la "vigilancia" ante personas vulnerables.El uso de la mascarilla se mantiene únicamente en transportes públicos y en centros de salud.En estos últimos casos, también deberá presentarse el pasaporte sanitario, según informó la agencia de noticias AFP."Me alegra que por fin podamos retirarnos la mascarilla, aunque ya hacía tiempo que no respetábamos las reglas en la oficina" desde la vacunación, explica Nathan Lefeuvre, de 24 años.Para Jordan Taurian, director de una escuela de 'marketing' de 30 años, "los alumnos estarán contentos", pero hay un "poco de inquietud" entre los profesores cuando hay muchos estudiantes en clase.A un mes de la elección presidencial, el Gobierno anunció a inicios de marzo el fin de estas medidas por una mejoría de la situación sanitaria.Sin embargo, en los últimos días, el número de contagios por Covid-19 aumentó., respecto a los 50.646 de la semana anterior, aunque el cambio de tendencia no afecta por ahora a los servicios de cuidados intensivos.El Instituto Pasteur estima, en su escenario más pesimista, que los contagios podrían superar los 100.000 casos diarios en marzo, una cifra elevada pero inferior a la registrada en enero.Pese a quelos expertos piden cautela."Es pronto para pasar la página del Covid, incluso si tenemos ganas", tuiteó Rémi Salomon, al frente de los hospitales de París.El Gobierno anunció el sábado que los mayores de 80 años podrán acceder a la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 y recomendó a las personas delicadas de salud a seguir usando la mascarilla.