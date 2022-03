Turistas y locales visitan este fin de semana "Velas Latinoamérica 2022"

(Foto Alejandro Moritz)

Miles de marplatenses y turistas visitan este fin de semana, con entrada libre y gratuita, la base naval de Mar del Plata, donde están amarrados siete buques escuelas que participan del evento náutico "Velas Latinoamérica 2022", que se convirtió en la gran atracción turística con show en vivo, desfiles de la Guardia Nacional del Mar y de la Armada Argentina junto a una variada oferta gastronómica., pero desde ayer la postal de la ciudad balnearia son las siete embarcaciones en la Base Naval junto a una multitud de visitantes que recorren las instalaciones del parque náutico., contaron a Télam los marplatenses Daniel Otto (53) y su esposa Miriam (44).Darío Greco llegó con su hija de cuatro años para visitar el lugar. "Es la primera vez que puedo subirme, recorrer y dialogar con los tripulantes de las distintas embarcaciones; es algo maravilloso y me parece un evento único que tenemos que aprovechar y disfrutar", le dijo a Télam mientras caminaba por la bricbarca 'Unión' de Perú.Por Argentina participan en esta ocasión, además de la fragata Libertad, los patrulleros Bouchard y Piedrabuena, recientemente incorporados, y el motovelero Dr. Bernando Houssay de la Prefectura Naval, según informó la Armada Argentina.Las jornadas de puertas abiertas continuarán hasta el próximo lunes inclusive desde las 14 y hasta la medianoche.El público ingresa por la puerta 7 ubicada sobre la escollera norte de la base Naval de Mar del Plata y puede disfrutar de una variada agenda de actividades artísticas, musicales, show en vivo y culturales.Otra opción es recorrer las diferentes carpas de la Armada Argentina o saborear alguna propuesta gastronómica -como hamburguesas, mariscos, pastas y pizza- que ofrecen los carritos en el Parque Náutico.Fernando Martínez Ryan (61) aprovechó su viaje anual a Mar del Plata desde Mendoza para concurrir el evento."Es la primera vez que está este evento náutico y quise traerlo para que viera estos veleros hermosos, llenos de luces y banderines. Debería ser algo que se repita más seguido", afirmó a Télam junto a su ahijado mientras bajaban de la nave 'Cisne Branco' de Brasil."La fragata es la que más me llama la atención, es imponente; cada vez que viene la visito y no me canso, me llama la atención su estructura", expresó, a unos metros de allí, Lucia Pilar Gutiérrez Fernández (22), mientras admiraba la Fragata Libertad junto a sus padres."Este evento náutico me permite conocer las otras embarcaciones, es algo increíble que no se repite todos los días, todos deberíamos venir y recorrerlas", añadió la joven.Mientras descendía del buque OPV '20 de Julio' de Colombia, Ezequiel Zapata también destacó la magnitud de la muestra de velas."Nos gusta todo lo referido a lo náutico, pero este evento es algo increíble, es imperdible. No todo el mundo tiene el acceso para conocer embarcaciones de las armadas de la Argentina y de otros países hermanos", apuntó Ezequiel, un joven de 29 años que visitó el evento junto a su hermana Magaly (25), quien destacó que "es un postal única y un atractivo que no se repite todos los días"."Tenés sobre la costa marplatense los buques escuelas de otros países y la nuestra y además hay recitales y show en vivo mientras podes comer algo", sintetizó Magaly.La travesía de las embarcaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y Perú se inició el 13 de febrero en Río de Janeiro, y siguió con escalas en Punta del Este y Montevideo, mientras la visita a Mar del Plata es la única entrada a puerto en Argentina, antes de que la flota avance rumbo a los chilenos de Punta Arenas y Valparaíso, y continúe un recorrido que finalizará en junio en Veracruz, México.Este sábado a las 15 comenzarán los show musicales con la presentación de Colectividad Uruguaya (Hipodérmica), y habrá presentaciones para los más chicos como Al Rock con leche y flamenco con Mora Triana Flamenco. A las 19.30 será el turno de Rusea y Donald, y, luego La Banda de Wally.En tanto, el domingo se podrá disfrutar del espectáculo infantil Aladín y tendrá lugar el desfile de la Guardia del Mar, un grupo coreográfico musical creado en 1969 dedicado a promocionar a la ciudad de Mar del Plata, tras lo cual se instalará el reggae con Reverdeser.El lunes, a las 15 habrá circo y a las 16 se escuchará nuevamente reggae con Panal, que luego dejará espacio a la danza de la compañía Confluir, una jornada que cerrará a toda orquesta con las bandas del Ejército y de la Armada Argentina.