Desafío bajo cero: dos helicópteros del Irízar para abastecer a las 13 bases antárticas

Dos unidades de Helicópteros de la Armada, embarcadas en el Irízar fueron fundamentales para abastecer la base Belgrano II.

Los 26 integrantes de la unidad debieron organizarse para completar en seis días, 170 vuelos de unos 25 kilómetros.

Los helicópteros vuelen unas 250 horas en promedio cada verano en el abastecimiento de las trece bases antárticas argentinas.

Ocho pilotos, un oficial técnico y diecisiete mecánicos trabajan a bordo del rompehielos Almirante Irízar a lo largo de la actual Campaña Antártica de Verano para que los dos helicópteros que operan desde ese buque vuelen unas 250 horas en promedio cada verano en el abastecimiento de las trece bases que Argentina administra en su territorio en ese continente.Durante la primera quincena de febrero lasmplazamiento argentino más cercano al Polo Sur y al que sólo se puede acceder por aire.Para esa misión, losbajo las duras condiciones meteorológicas antárticas y con cargas de dos toneladas pendiendo debajo del fuselaje de sus aeronaves.afirmó en diálogo con Télam que "a diferencia de los helicópteros basados en tierra, los navales, como los SeaKing que nosotros operamos, tienen la posibilidad de anavizar (una suerte de aterrizaje) en la cubierta de vuelo de un buque gracias a sus trenes de aterrizaje reforzados y de ser 'hangarados' (sic) dentro del buque porque pueden plegar sus palas, además de poseer un sistema de flotación que permite el amerizaje ante una situación de emergencia"."Esta escuadrilla en particular tiene mucha experiencia antártica porque siempre acompañó al Irízar en cada una de sus campañas hasta el incendio de 2007; cuando el rompehielos regresó al servicio en 2017 volvimos junto a él y para nosotros es una tarea de todo el año porque implica preparar toda la logística previa que nos asegure tener a dos helicópteros listos para volar unas 250 horas en promedio cada verano en la Antártida", apuntó.Prados señaló que "para esta tarea también nos preparamos haciendo unque implica elde cada una de las trece bases antárticas de nuestro país; la más complicada para operar es Belgrano II porque el rompehielos queda a unos 25 kilómetros de distancia lo que obliga a que todas las operaciones se hagan por aire en condiciones en las que hay que estar muy atentos a las posibles complicaciones".por lo que una de las medidas de seguridad que adoptamos es no despegar del rompehielos si no tenemos contacto visual con el punto de destino; en esas latitudes es muy peligroso el fenómeno de 'emblanquecimiento', en el que se pierde la sensación de profundidad y producto del 'blanco' se confunde el cielo con la nieve, produciendo que los pilotos entren en desorientación", advirtió.El militar mencionó que "aunque. De todos modos, por su volumen algunas pueden afectar las condiciones aerodinámicas del vuelo y si eso pone en riesgo la operación de la aeronave, existe la alternativa de accionar el sistema de eyección de carga para estabilizar el helicóptero"."Para preparar y ejecutar los vuelos contamos con el apoyo delcon acceso a imágenes satelitales y personal muy capacitado para hacer nuestros propios pronósticos además de conocer muy bien las particularidades de la meteorología antártica", resaltó.porque la altura de la isla dificulta el desembarco de carga en sus costas, además estamos disponibles para todas las tareas que nos designe el Comando Conjunto Antártico", señaló Prados.Y completó: "Este año, un piloto de la Armada de Alemania se sumó a la unidad para volar como copiloto durante la primera etapa de la campaña y luego regresará a su país.levan en cada vuelo una tripulación de dos pilotos, un mecánico y un ayudante de mecánico, y durante el año tienen su asiento en la Base Aeronaval Comandante Espora del partido bonaerense de Bahía Blanca.