Grupos de jóvenes y disidencias reclamaron por Tehuel frente al Congreso

Marcha en La Plata

La palabra de la ministra Alcorta

Centenares de jóvenes y disidencias se movilizaron en la tarde de este viernes desde la casa de la provincia de Buenos Aires hasta el Congreso de la Nación enLa concentración comenzó pasadas las 16 frente a la casa de la provincia de Buenos Aires, en Callao 237 del barrio porteño de San Nicolás, donde diversas agrupaciones feministas organizaron una radio abierta en la que además de exigirle a las autoridades políticas, judiciales y policiales por la aparición de Tehuel,La manifestación ocupó la calzada de Callao al 200 y en ella convivían los carteles de diversas agrupaciones como "Las Rojas", "Pan y Rosas", "Libre Diversidad-MST", "Disidencias en Lucha-Izquierda Socialista", "Isadora en Lucha", "Agrupación 1969-Partido Obrero", "Libres y Diversxs-Libres del Sur", "Frente Arde Rojo", "La Poderosa", "Zona LGBT", y el "Frente Popular Darío Santillán", junto a pancartas y afiches artesanales con mensajes comoBruno, un joven de 18 años que llegó con sus amigos, dijo a Télam que"Tehuel estaba en camino a una entrevista laboral y para el colectivo trans las oportunidades laborales suelen ser pocas y difíciles de alcanzar, también es muy significativo que haya desaparecido buscando trabajo; que la Justicia ahora considere su desaparición un crimen de odio está muy bien pero lo que hace falta es que respondan dónde está y que le pasó", completó.Benjamín, integrante de la agrupación LGBTI "1969", dijo a esta agencia que "todo lo que se hizo hasta ahora para encontrar a Tehuel es insuficiente, es necesario que lo busquen bajo la presunción de que está vivo porque todo lo actuado"En eso también hay una importante cuota de responsabilidad del Poder Judicial, que no tiene ninguna preocupación por atender a las diversidades, cuando decimos que hace falta una reforma judicial es también para que cosas como estas no pasen más", agregó.Pablo Vasco, dirigente de la Federación Argentina LGBT, afirmó en diálogo con Télam que "hace un año que nos seguimos preguntando dónde está Tehuel; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, lo dio por muerto sin evidencias y parece que pasaron a otra cosa, pero necesitamos respuestas, y también necesitamos Educación Sexual Integral en todas las escuelas, aplicación efectiva del cupo laboral trans, y la sanción de una ley integral trans"."La causa de Tehuel está paralizada hace un año, hubo muchas hipótesis y hay dos detenidos pero la policía bonaerense sigue sin dar respuesta,, añadió.Terminada la radio abierta en la que dirigentes de distintas agrupaciones sumaron adhesiones al reclamo, la columna marchó por Callao en dirección al Congreso entonando la consigna ¿"Dónde está Tehuel?".En tanto, en la ciudad de La Plata organizaciones del colectivo LGBTI y diversidades se concentraron esta tarde frente a la gobernación bonaerense y desplegaron una campaña de intervención artística en la capital provincial con afiches y pegatinas reclamando por el joven desaparecido.La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reclamó la "aparición urgente" de Tehuel y cuestionó el accionar de la Justicia en este caso."Se cumple un año de la desaparición de Tehuel. El accionar lento del Poder Judicial evidencia una de las caras de las violencias que atraviesan las personas trans", advirtió Gómez Alcorta, desde su cuenta oficial de Twitter.La ministra sostuvo que "hoy, como cada día, exigimos su aparición urgente y acompañamos a su familia en el reclamo de justicia"., cuando dejó su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para encontrarse en Alejandro Korn con Luis Alberto Ramos, un hombre de 37 años y con un antecedente de homicidio en ocasión de robo, que le había prometido trabajo como mozo.Según pudo reconstruir la investigación, Tehuel llegó a la casa de Ramos, donde permaneció algún tiempo y posteriormente ambos se dirigieron al domicilio de Oscar Alfredo Montes (46), quien tendría antecedentes de abuso sexual.Tanto Ramos como Montes permanecen detenidos por "homicidio agravado por odio a la identidad de género", pero durante la indagatoria insistieron en que Tehuel se marchó por sus propios medios del lugar y no tienen ninguna responsabilidad en su desaparición., la que fue reducida a escombros en setiembre pasado.El Ministerio de Seguridad aumentó a