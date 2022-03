Se cumplen dos años de pandemia de coronavirus

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Foto: AFP.

Hace exactamente dos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificaba por primera vez la epidemia de Covid-19 como "pandemia" para advertir sobre los peligros del nuevo coronavirus e instaba a los Estados a tomar las medidas necesarias., afirmó el director de emergencias de la OMS,"La gente no escuchaba. Dábamos la alarma y la gente no reaccionaba", declaró ayer durante una sesión de preguntas en las redes sociales, según indicó la agencia de noticias AFP.El término "pandemia" no existe en la clasificación de etapas de una epidemia de la OMS, pero su uso provocó una verdadera toma de conciencia sobre los peligros del coronavirus y el mundo se confinó.Dos años después y con 6 millones de muertos por la enfermedad,El 30 de enero de 2020 la agencia sanitaria de las Naciones Unidas había declarado que la situación era de "emergencia de salud pública de alcance internacional", aunque todavía fuera de China nadie había muerto por coronavirus y había algo menos de 100 infecciones, agregó la AFP.A pesar de ser el máximo nivel de alerta posible según el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, la alerta resultaba un concepto "demasiado técnico", por lo que no fue hasta el 11 de marzo de 2020 que muchos países empezaron a darse cuenta del peligro de verdad.Para Ryan, "la alerta lanzada en enero era más importante que el calificativo de marzo" y apuntó: "¿Qué prefiere, que la alerta le diga que se acaba de ahogar o que se avecina una tormenta?".y por las reticencias a declarar la alerta sanitaria y la posterior pandemia."Desde los medios, y en todas partes, usan ese argumento, que la OMS habría tardado mucho en declarar la pandemia. ¡Es falso!", se defendió Ryan y añadió: "Se advirtió a todo el mundo de la inminencia de la pandemia"."Estábamos tan frustrados que dijimos: Ok, ¿quieren pandemia? ¡Aquí está vuestra pandemia!", agregó.En total, se habían declarado 118.000 casos en 114 países, con 4.300 fallecidos.El 9 de marzo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había alertado de que "la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real".Dos días después, calificó la situación como una "pandemia" durante una rueda de prensa retransmitida por internet.A dos años de la declaración de la pandemia, Maria Van Kerkhove, responsable de la lucha contra el covid-19 en la OMS, no esconde su frustración por el manifiesto error de apreciación que cometieron los países."¡Volverá a producirse! ¿Cuándo aprenderemos realmente?", afirmó durante la rueda de preguntas en las redes sociales.