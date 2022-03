Viernes soleado y con 24 grados de máxima en el AMBA

Alerta amarilla por tormentas fuertes en Jujuy



La provincia de Jujuy continúa bajo alerta amarilla por fuertes tormentas, acompañadas por eventual caída de granizo, frecuente actividad eléctrica e intensas ráfagas, según el Servicio Meteorológico Nacional.



La alerta abarca la zona de la puna y departamentos cordilleranos de gran parte de Jujuy y se extiende al área de la pre puna de Iruya, Orán y Santa Victoria, en Salta, donde pueden registrarse niveles de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros.



Las intensas lluvias provocaron el jueves el desborde de ríos y arroyos en Jujuy, que obligaron a la evacuación de familias y a la interrupción del tránsito en la ruta nacional 34.



Ante la alerta amarilla, el SMN recomendó a los pobladores de las zonas afectadas que eviten realizar actividades al aire libre, que no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad ante la posibilidad de que puedan caerse, y que no saquen la basura para no impedir que el agua escurra en la vía pública.