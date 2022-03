Miriam Lewin: "Es preocupante el avance de ataques a mujeres políticas y periodistas en redes"

"Una mujer se pronuncia sobre una temática cualquiera y empieza una ola de violencia descomunal", dijo Lewin.

La Defensora del Público,, afirmó este jueves que "es" el avance de "los", en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de comunicación que se celebrará este viernes."La violencia de género está presente desde hace tiempo en la vida social pero cuando ingresa a Internet se multiplica.en lo que tiene que ver con el avance de los ataques contra mujeres políticas, periodistas y activistas en las redes sociales", dijo Lewin a Télam.La Defensoría del Público presentará este viernes un libro que reúne intervenciones de distintas legisladoras, funcionarias, activistas y periodistas en torno a la violencia digital por motivos de género en América Latina.Lewin anticipó que en ese libro figura una encuesta realizada a periodistas mujeres que reveló que. Pero no se la ataca por el tema en cuestión sino que se la ataca desde el anonimato haciendo alusión a su sexualidad, a su familia", destacó la Defensora.El Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de comunicación coincide con la sanción de la Ley 26.485 deEsta ley busca promover y avanzar hacia un tratamiento inclusivo, plural y diverso en los medios para erradicar los estereotipos y las estigmatizaciones por cuestiones de género y orientación sexual.La Defensoría del Público presentará este viernes un libro que reúne intervenciones de distintas legisladoras, funcionarias, activistas y periodistas en torno a la violencia digital por motivos de género en América Latina.La presentación se hará de manera on line a partir de las 9.30 en la pagina web del Enacom."El diagnóstico es preocupante porque desde el ámbito público no hay ningún espacio que regule esta situación, que no tiene que ver con limitar la libertad de expresión sino con garantizar el acceso a la libertad de expresión de todas las voces", subrayó Lewin.Y advirtió que "no hay conciencia del deterioro que están sufriendo las periodistas en su salud física y mental, ataques de pánico, estrés, ansiedad e insomnio. No hay asesoramiento ni acompañamiento. Hay un vacío legal".