Thelma Fardin se reunirá con el Tribunal Superior de Justicia brasileño y con Scioli

Thelma Fardin viaja a Brasil. (Foto Victoria Gesualdi)

La actrizse reunirá el viernes con el Tribunal Superior de Justicia Brasil que frenó en la recta final el juicio contra Juan Darthés por abuso sexual al declarar la incompetencia del fuero federal en el caso., abogada de Fardin, que viajó con ella al país vecino.Junqueira, que se especializa en derecho internacional y cuestiones de género, permitió que Fardin tenga patrocinio legal en Brasil, en el marco de la causa contra Darthés , a quien denunció por abuso sexual durante una gira en Nicaragua en 2009 cuando ella era tenía 16 años y el 45.Hasta ahora, la actriz denunciante no tenía representación legal en Brasil y no formaba parte de la querella en el juicio.Sobre la petición que realizarán ante el Tribunal Superior consideró que es "difícil" pero señaló que, de todas maneras, están "intentando".El Tribunal Superior de Brasil determinó el 8 de febrero pasado que no era de jurisdicción federal el juicio contra Darthés, por lo que resolvió que la causa "vuelva a foja cero" , luego de haber declarado varios testigos y estar el debate en su parte final.Fardin será recibida por el cónsul argentino Luis Kreckler en la sede diplomática, y luego se reunirá con Amnistía Internacional Brasil y Actrices Brasileras.Asimismo, se encontrará con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, en la ciudad de San Pablo.En tanto, el lunes participará del evento organizado por el movimiento "Me Too" de Brasil, conmemorando la vida y lucha de Marielle Franco, una militante por los derechos humanos, política y feminista de Río de Janeiro asesinada en marzo del 2018 tras denunciar violencia policial en las favelas de Brasil.